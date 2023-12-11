Армия РФ возобновила масштабные атаки в районе Авдеевки и Марьинки — ОСУВ "Таврия"

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, преступная армия РФ активизировала наступательные усилия в районах Марьинки и Авдеевки Донецкой области с использованием большого количества бронетехники.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки и Марьинки

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что российские оккупанты задействуют в штурмах колонны бронетехники, среди которой не только старая, но и современная.

Очень чувствуется. Враг пошел вперед, вчера приступил к массированным наступательным действиям при поддержке бронетехники – как на Авдеевском, так и на Марьинском направлениях. Активно применял авиацию, сбрасывал управляемые авиабомбы, – подчеркнул Штупун. Поделиться

По его словам, подразделения оккупационной армии РФ пытаются продвинуться вперед и на севере, и на юге.

Идут колоннами бронетехники. То есть и танки, и БМП, и БТРы. Вчера наши воины уничтожили 11 российских танков и 15 бронемашин – это полностью уничтожили. Еще есть поврежденная техника, которую потом дожигают наши аэроразведчики, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

Штупун подчеркнул, что российские военные преступники используют во время штурмов как старую военную технику, например БТР МТ-ЛБ, так и новую, в частности, довольно редкие БТР-90.

Он отметил, что недавно в Запорожской области украинские военные уничтожили российскую БМД-4 2015-2016 выпуска.

Спикер ОСУВ "Таврия" также добавил, что командование преступной армии РФ продолжает опрокидывать резервы для пополнения потерь, однако зафиксированы случаи, когда состав вновь прибывших оккупантов не имел при себе соответствующей экипировки и вынужден был снимать шлемы и бронежилеты и другие средства защиты с других раненых. военной армии РФ.

Что известно о потерях армии РФ

Штупун подчеркнул, что вражеские штурмы продолжаются.

По его словам, только за прошедшие сутки украинскими военными были отбиты 36 вражеских атак в районах к востоку от Новобахмутовки, Авдеевки, а также к югу от Новобахмутовки, Авдеевки.

Кроме этого, как отметил спикер ОСУВ "Таврия", украинские военные также предотвратили попытки российских окупантов продвинуться в районе Первомайского и Невельского.

Еще 12 вражеских атак были отражены в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.