Армія РФ поновила масштабні атаки в районі Авдіївки та Мар'їнки — ОСУВ "Таврія"

За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, злочинна армія РФ активізувала наступальні зусилля в районах Мар'їнки та Авдіївки на Донеччині із використанням великої кількості бронетехніки.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки та Мар’їнки

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що російські окупанти задіють у штурмах колони бронетехніки, серед якої не тільки стара, а й сучасна.

Дуже відчувається. Ворог пішов уперед, вчора розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки – як на Авдіївському, так і на Мар’їнському напрямках. Активно застосовував авіацію, скидав керовані авіабомби, - підкреслив Штупун. Поширити

За його словами, підрозділи окупаційної армії РФ намагаються просунутись вперед і на півночі, і на півдні.

Йдуть колонами бронетехніки. Тобто і танки, і БМП, і БТРи. За вчора наші воїни знищили 11 російських танків та 15 бронемашин – це повністю знищили. Ще є пошкоджена техніка, яку потім допалюють наші аеророзвідники, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Штупун підкреслив, що російські військові злочинці використовують під час штурмів як стару військову техніку, наприклад, БТР МТ-ЛБ, так і нову, зокрема, досить рідкісні БТР-90.

Він зазначив, що не так давно у Запорізькій області українські військові знищили російську БМД-4 2015-2016 випуску.

Речник ОСУВ “Таврія” також додав, що командування злочинної армії РФ продовжує перекидати резерви для поповнення втрат, однак зафіксовані випадки, коли склад новоприбулих окупантів не мав при собі відповідного екіпіювання і змушений був знімати шоломи і бронежилети та інші засоби захисту з інших поранених або загиблих військових армії РФ.

Що відомо про втрати армії РФ

Штупун підкреслив, що ворожі штурми наразі тривають.

За його словами, тільки протягом минулої доби українськими військовими було відбито 36 ворожих атак в районах на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, а також на південь від Новобахмутівки, Авдіївки.

Окрім цього, як зазначив речник ОСУВ “Таврія”, українські військові також запобігли спробам російських окупантів просунутись в районі Первомайського та Невельського.

Ще 12 ворожих атак було відбито в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.