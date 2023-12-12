Армія РФ протягом трьох діб поспіль не припиняє штурмів в районі Авдіївки — глава МВА Барабаш

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Барабаш зазначив, що ситуація залишається дуже динамічною та важкою.

Дуже гаряче. Реально, сьогодні ще більше ніж було вчора і позавчора. Дійсно, ворог поїхав технікою. За декілька днів хоч і невеликих морозів грунти трохи "схватились", підмерзли і техніка поїхала. В принципі, наші командири розуміли, чекали, що так буде і готувались до цього. Як наслідок, вже десятки одиниць ворожої техніки за ці дві доби, а сьогодні вже третя, підбито і спалено на нашому напрямку. Також ворог за добу в середньому від 30 до 40 масованих обстрілів здійснює, по позиціям це звісно в рази більше і рахується сотнями. По авіабомбовим ударам, по місту за останній тиждень бачимо десь 6-8 щодоби, - підкреслив глава Авдіївської МВА. Поширити

За його словами, російські окупанти намагаються проводити штурми в районі Авдіївки за допомогою “масованої навали”, однак українські військові впевненно тримають оборону.

Ці "м’ясні штурми", вони постійні, з дуже багатьох напрямків. Це не один, не три, не п’ять цих напрямків, а реально вже десятками. Вони малими групами по 5-8-10 осіб, з дуже багатьох напрямків одночасно намагаються штурмувати. Намагаються знайти шпаринку в нашій лінії оборони. Дійсно, це така масова навала за характером. Але наші збройні сили тримають лінію оборони і відбивають ці атаки. За минулу добу майже 50 штурмових дій ворога, це суто по нашому напрямку відбулось, - пояснює Барабаш. Поширити

Він підкреслив, що російські військові злочинці постійно змінюють тактику ведення штурмових дій.

Перша хвиля - вони їхали як на парад, великою кількістю техніки і дуже зухвало. Думали, що вони зараз просто заїдуть і проїдуться, не зрозуміло на що вони розраховували. Як наслідок, вже в першій хвилі сотні одиниць ворожої техніки було знищено. Друга хвиля відрізнялась від першої тим, що вони розділили напрямки і декілька колон йшло в різних напрямках. Не такими великими силами, меншими, їх було декілька тих колон, - зазначає Барабаш. Поширити

Він підкреслив, що наразі хвилі ворожих штурмів проходять із задіянням великої кількості піхоти, адже погодні умови не дозволяли російським військовим злочинцям використовувати техніку.

Ця третя хвиля, а може вже й четверта, відверто кажучи складно підрахувати скільки цих хвиль було. Дуже довго ця третя хвиля постійно нарощувалась і нарощувалась по кількості штурмових дій саме піхотою, без використання техніки. Бо погодні умови не давали їм змоги. І десь мабуть тижня півтора нам здавалось, що це вже пік штурмових дій суто піхотою. Але, вони продовжували нарощувати кількість напрямків і кількість особового складу в своїх штурмових діях. А позавчора вже поїхала їхня техніка. Чи це продовження третьої хвили, чи вже четверта хвиля, хто його знає. Тактика міняється постійно, - підкреслює глава МВА. Поширити

Він додав, що під час третьої хвилі, на відміну від двох попередніх, російські загарбники додали два напрямки своїх штурмових дій.

Це не нові напрямки, вони були і раніше. Але з них дуже рідко, малими штурмовими групами іноді вони намагались проявляти активність. Це з Донецька через Спартак на Авдіївку і з Ясинуватої через так звану "промку" Авдіївську. То на цій третій хвилі, вони ці напрямки дуже активно застосовують. А також, додали ще з півтора десятка напрямків більш-менш таких, де не може пройти їхня техніка, бо там скрізь залізна дорога, там більше штурмової піхоти, - пояснює Барабаш. Поширити

Що відомо про ситуацію в самій Авдіївці

Також голова Авдіївської МВА розповів, що евакуація цивільного населення з міста не зупиняється, але іноді її скасовують через складні погодні умови.

Позавчора ми її скасували, бо була дуже сильна ожеледь у нас. Крім небезпеки обстрілів та FPV-дронів по дорозі, ще додалась ожеледь. Активність евакуації трохи впала, їдуть в середньому десь 3-5 людей, сьогодні наприклад 7 виїхало. Хоча ще три тижні тому виїжджало до 30 осіб. Станом на зараз 1242 людини залишається в місті, - підкреслив Барабаш. Поширити

Він зазначив, що у місто продовжує надходити гуманітарна допомога, однак в дещо менших обсягах.

Раніше в середньому 23-24 тонни на місяць гуманітарної допомоги завозили в місто. За останні три тижні в середньому на тиждень до 1 тонни, може, трошки більше завозимо. Але резерви в місті є. Ми їх накопичили ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Десь на 2,5 - 3 місяці є резерви в місті продуктів харчування, гігієнічних та медичних засобів, - зазначив глава МВА. Поширити

Він додав, що цивільні мешканці здебільшого цілодобово знаходяться у підвалах багатоповерхових будинків, які ще вціліли.

Також у місті залишились медики, які надають першу необхідну допомогу та роздають людям ліки на волонтерському пункті.