Армія РФ протягом трьох діб поспіль не припиняє штурмів в районі Авдіївки — глава МВА Барабаш

За словами керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша, російські військові злочинці з армії РФ третю добу поспіль не припиняють штурмових дій в районі Авдіївки із використанням великої кількості особового складу та військової техніки.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
Барабаш зазначив, що ситуація залишається дуже динамічною та важкою.
За його словами, російські окупанти намагаються проводити штурми в районі Авдіївки за допомогою “масованої навали”, однак українські військові впевненно тримають оборону.
Він підкреслив, що російські військові злочинці постійно змінюють тактику ведення штурмових дій.
Він підкреслив, що наразі хвилі ворожих штурмів проходять із задіянням великої кількості піхоти, адже погодні умови не дозволяли російським військовим злочинцям використовувати техніку.
Він додав, що під час третьої хвилі, на відміну від двох попередніх, російські загарбники додали два напрямки своїх штурмових дій.
Що відомо про ситуацію в самій Авдіївці
Також голова Авдіївської МВА розповів, що евакуація цивільного населення з міста не зупиняється, але іноді її скасовують через складні погодні умови.
Він зазначив, що у місто продовжує надходити гуманітарна допомога, однак в дещо менших обсягах.
Він додав, що цивільні мешканці здебільшого цілодобово знаходяться у підвалах багатоповерхових будинків, які ще вціліли.
Також у місті залишились медики, які надають першу необхідну допомогу та роздають людям ліки на волонтерському пункті.