Армия РФ пытается использовать численное преимущество в районе Авдеевки — The Guardian

По словам украинских военных, преступная армия РФ пытается перекрыть тактические провалы во время штурмов в районе Авдеевки за счет численного превосходства.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По информации журналистов издания, украинские военные решительно настроены относительно дальнейшей обороны города, однако, по их словам, преступная армия РФ имеет численное преимущество в личном составе и военной технике.
Он подчеркнул, что преступная армия РФ сосредоточила вокруг города около 40 тыс. военных и ведет атаки при поддержке танков, бронетехники и тяжелой артиллерии.
Военный также признал, что гарнизон украинских защитников с конца лета стал получать меньше боеприпасов.
Что говорят защитники Авдеевки
Он также добавил, что полученное Украиной от западных партнеров оружие играет ключевую роль в обороне города.
В частности, он похвалил предоставленную партнерами артиллерию и американские БМП Bradley.
Смага добавил, что Украине срочно нужны американские истребители F-16 для противодействия авиации РФ, сбрасывающей на город 500-килограммовые бомбы.
Что касается перспектив продолжения борьбы в целом, то украинские бойцы отмечают, что альтернативы вооруженному сопротивлению просто нет.
В материале издания отмечается, что вопрос ухода из Авдеевки среди украинских военных вообще не стоит.
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