Армия РФ пытается использовать численное преимущество в районе Авдеевки — The Guardian

По словам украинских военных, преступная армия РФ пытается перекрыть тактические провалы во время штурмов в районе Авдеевки за счет численного превосходства.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По информации журналистов издания, украинские военные решительно настроены относительно дальнейшей обороны города, однако, по их словам, преступная армия РФ имеет численное преимущество в личном составе и военной технике.

Россияне могут быть идиотами, но у них больше всего, - отметил аступник командира 25-го штурмового батальона ВСУ Иван Смага, участвующий в обороне Авдеевки. Поделиться

Он подчеркнул, что преступная армия РФ сосредоточила вокруг города около 40 тыс. военных и ведет атаки при поддержке танков, бронетехники и тяжелой артиллерии.

Военный также признал, что гарнизон украинских защитников с конца лета стал получать меньше боеприпасов.

У нас достаточно, чтобы защититься от атак. Но если они будут продолжать давить, нам понадобится гораздо больше, – подчеркнул Смага. Поделиться

Что говорят защитники Авдеевки

Он также добавил, что полученное Украиной от западных партнеров оружие играет ключевую роль в обороне города.

В частности, он похвалил предоставленную партнерами артиллерию и американские БМП Bradley.

Я их люблю. Они наводят ужас на врага. Они маневренны. Когда вы сидите внутри, вы чувствуете себя защищенным, – отметил военный. Поделиться

Смага добавил, что Украине срочно нужны американские истребители F-16 для противодействия авиации РФ, сбрасывающей на город 500-килограммовые бомбы.

Что касается перспектив продолжения борьбы в целом, то украинские бойцы отмечают, что альтернативы вооруженному сопротивлению просто нет.

Путин не желает переговоров. И мы. Многие наши ребята погибли. Они заплатили огромную цену. Если мы остановимся сейчас, то зачем? Нас не беспокоит превосходство России в пехоте. Их 140 миллионов. Нас волнует то, что у них больше оружия, – отмечает один из защитников Авдеевки Юрий Зубчак. Поделиться

В материале издания отмечается, что вопрос ухода из Авдеевки среди украинских военных вообще не стоит.