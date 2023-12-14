Армія РФ намагається використати чисельну перевагу в районі Авдіївки — The Guardian

За словами українських військових, злочинна армія РФ намагається перекрити тактичні провали під час штурмів в районі Авдіївки за рахунок чисельної переваги.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За інформацією журналістів видання, українські військові рішуче налаштовані щодо подальшої оборони міста, однак за їхніми словами, злочинна армія РФ має чисельну перевагу у особовому складі та військовій техніці.
Він підкреслив, що злочинна армія РФ зосередила навколо міста близько 40 тис військових та веде атаки за підтримки танків, бронетехніки та важкої артилерії.
Військовий також визнав, що гарнізон українських оборонців із кінця літа почав отримувати менше боєприпасів.
Що кажуть оборонці Авдіївки
Він також додав, що отримана Україною від західних партнерів зброя відіграє ключову роль у обороні міста.
Зокрема він похвалив надану партнерами артилерію та американські БМП Bradley.
Смага додав, що Україні терміново потрібні американські винищувачі F-16 для протидії авіації РФ, яка скидає на місто 500-кілограмові бомби.
Що ж до перспектив продовження боротьби загалом, то українські бійці наголошують, що альтернативи збройному опору просто немає.
У матеріалі видання зазначається, що питання відходу з Авдіївки серед українських військових взагалі не стоїть.
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