Армія РФ намагається використати чисельну перевагу в районі Авдіївки — The Guardian
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ намагається використати чисельну перевагу в районі Авдіївки — The Guardian

Артилерія ЗСУ
Джерело:  The Guardian

За словами українських військових, злочинна армія РФ намагається перекрити тактичні провали під час штурмів в районі Авдіївки за рахунок чисельної переваги. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією журналістів видання, українські військові рішуче налаштовані щодо подальшої оборони міста, однак за їхніми словами, злочинна армія РФ має чисельну перевагу у особовому складі та військовій техніці.

Росіяни можуть бути ідіотами, але у них більше всього, - зазначив аступник командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ Іван Смага, який бере участь у обороні Авдіївки.

Він підкреслив, що злочинна армія РФ зосередила навколо міста близько 40 тис військових та веде атаки за підтримки танків, бронетехніки та важкої артилерії.

Військовий також визнав, що гарнізон українських оборонців із кінця літа почав отримувати менше боєприпасів.

У нас достатньо, щоб захиститися від атак. Але якщо вони продовжуватимуть тиснути, нам знадобиться набагато більше, - наголосив Смага.

Що кажуть оборонці Авдіївки

Він також додав, що отримана Україною від західних партнерів зброя відіграє ключову роль у обороні міста.

Зокрема він похвалив надану партнерами артилерію та американські БМП Bradley. 

Я люблю їх. Вони наводять жах на ворога. Вони маневрені. Коли ви сидите всередині, ви відчуваєте себе захищеним, - зазначив військовий.

Смага додав, що Україні терміново потрібні американські винищувачі F-16 для протидії авіації РФ, яка скидає на місто 500-кілограмові бомби.

Що ж до перспектив продовження боротьби загалом, то українські бійці наголошують, що альтернативи збройному опору просто немає.

Путін не хоче переговорів. І ми. Багато наших хлопців загинуло. Вони заплатили величезну ціну. Якщо ми зупинимося зараз, то для чого? Нас не турбує перевага Росії в піхоті. Їх 140 мільйонів. Нас хвилює те, що у них більше зброї, - зазначає один з оборонців Авдіївки Юрій Зубчак.

У матеріалі видання зазначається, що питання відходу з Авдіївки серед українських військових взагалі не стоїть.

Ми будемо стояти до кінця. Якщо Захід нас не підтримає, Москва знову спробує захопити Київ, як у 2022 році. І далі буде, - підкреслює Смага.

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