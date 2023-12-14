У розвідці Німеччини озвучили плани Кремля стосовно тривалості війни проти України

За інформацією представників розвідки Німеччини, кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін планує вести війну проти України щонайменше до 2026 року.

Що відомо про плани Кремля стосовно подальшої війни проти України

За інформацією військового аналітика видання Юліана Рьопке із посиланням на інформацію від представників німецької розвідки, у планах російських окупантів до 2026 року захопити Харків і Дніпропетровськ, а також більшу частину територій відповідних областей.

Згідно з цією інформацією, влада РФ розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо "мирних намірів" Росії. Насправді, в Кремлі не планують ніякого перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що в міноборони країни-агресорки поставили перед окупаційною російською армією в Україні завдання до кінця наступного року повністю захопити Донецьку та Луганську області і вийти до межі річки Оскіл на Харківщині.

Що відомо про окупаційні плани армії РФ в Україні

До кінця 2026 року Росія планує наступати далі на захід до Дніпра, захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Водночас на Херсонському фронті планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.

Всі східні території лівіше Дніпра повинні бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом, - зазначають джерела видання у німецькій розвідці. Поширити

Також, за даними розвідки, влада РФ для досягнення цих цілей готова щорічно втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів.