На російському аеродромі згорів винищувач Су-34 — спецслужби

В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. За успішною операцією стоїть ГУР.

Що відомо про знищення російського Су-34

Як повідомляють джерела, в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Констатуємо, що ворожий літак згорів, – повідомляють джерела в спецслужбах. Поширити

За цією операцією стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Зауважимо, що "Шагол" - це військовий аеродром в поблизу російського міста Челябінськ. На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.

Що відомо про Су-34

Су-34 (за кодифікацією НАТО Fullback - "захисник") - радянський і російський багатофункціональний винищувач-бомбардувальник.

Він сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

Може завдавати ударів на віддаленні 150-600 км від лінії зіткнення.

Додамо, що російська армія продовжує зазнавати втрат зокрема й у авіації. Від початку повномасштабного вторгнення ворог вже втратив 329 літаків та 324 гелікоптери.