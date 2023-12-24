ПС ЗСУ знищили ще один російський винищувач Су-34 — Олещук

Різдвяний подарунок від Повітряних сил України

Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук привітав українців з Різдвом і неперевершеною роботою Повітряних сил.

Про це Олещук написав у Telegram.

22.30 Відбиваємо чергову атаку «шахедів». Залишайтесь в укритті! Поширити

На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні. Поширити

Також командувач ПС ЗСУ підтвердив ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку!

На аеродром – не повернувся. «Вечного полета, братья!» З Різдвом Христовим! – додав Олещук. Поширити

Українські бійці збили три російські винищувачі

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" окупанти залишили послання: "сDохните сYки".

Чудова ідея! Ось вам наша відповідь! Вечного полета "братья"!", – написав Олещук. Поширити

Зазначається, що три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 знищили на Південному напрямку.

Командувач подякував бійцям за бойову роботу, але не розкрив деталей операції, а також точної локації.