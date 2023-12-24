ПС ЗСУ знищили ще один російський винищувач Су-34 — Олещук

Увечері 24 грудня Повітряні сили ЗСУ зенітним ракетним комплексом збили на Маріупольському напрямку російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Різдвяний подарунок від Повітряних сил України
Командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук привітав українців з Різдвом і неперевершеною роботою Повітряних сил.
Про це Олещук написав у Telegram.
Також командувач ПС ЗСУ підтвердив ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку!
Українські бійці збили три російські винищувачі
Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого "шахеда" із серією "ЬІ" окупанти залишили послання: "сDохните сYки".
Зазначається, що три російські винищувача-бомбардувальника Су-34 знищили на Південному напрямку.
Командувач подякував бійцям за бойову роботу, але не розкрив деталей операції, а також точної локації.
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