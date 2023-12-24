У Росії вигадали "причину" втрати одразу трьох літаків Су-34

Російські “воєнкори” “додумалися”, що літаки збили з Patriot, який був розміщений на залізничних платформах. При цьому нібито така тактика була використана ЗСУ ще у 2022 році з ЗРК "Бук", який ставили не лише "на рейки", а й возили на фурах.

Бронепотяг з Patriot у степах України

У пошуку пояснень, чому російські літаки Су-34 з супер-РЕБ "Хибины" збиваються зі "знищених" Patriot, у РФ намагаються знайти не менш фантастичні причини.

Про це пише Defense Express.

Вправній роботі українських захисників, після чого ворог за один раз не дорахувався трьох фронтових бомбардувальників Су-34, у Росії намагаються знайти пояснення.

Бо у їх "міфології" сам Су-34 є найновішою та абсолютно захищеною машиною з бронекапсулою, а не літаком на базі Су-27, який здійснив перший політ у 1990 році й був розроблений у СРСР. Й замість бронекапсули у Су-34 "броневанна", бо величезний ліхтар кабіни не з бронескла, – йдеться у статті. Поширити

Не менші надії покладались у питанні захисту Су-34 на комплекс РЕБ "Хибины", які також були створені за часи СРСР та мають захищати літак від РЛС та ракет.

Й відомий своїм "вечного полета, братья" російський "воєнкор" Fighterbomber у спробі якось виправдати цю ситуацію опублікував повідомлення, в якому активно бідкався на все це. Зокрема на те, що "Хибины" могли не працювати, або їх просто не було, та з очевидним jстрахом припускає, що можливо вони просто не працюють, як треба. Хоча "повинні заcліплювати" РЛС Patriot, який він вважає основною причиною втрат Су-34, й літаки AWACS.

Але цікавим є й те, що у голові російського "воєнкора" не сходиться, як дійсно доволі габаритний та маломаневрений Patriot зміг залишитись цілим після того, як був розгорнутий у прифронтовій зоні й успішно відстрілявся. Поширити

Бо без відповіді на це питання кришиться ще один російський міф щодо можливості дістати далекобійні західні ЗРК. Й ситуація для ворога починає виглядати дуже погано, бо одна справа безкарно скидати бомби з УМПК з 60-70 км, інша – розуміти, що це може буде останній виліт, бо Patriot працює з недосяжної дальності, – пише видання.

Саме тому Fighterbomber зробив припущення, що насправді Patriot був розміщений на залізничних платформах. При цьому дописав, що така тактика була використана ще у 2022 році з ЗРК "Бук", який ставили не лише "на рейки", а й возили на фурах. Поширити

Блискавично і витончено: подробиці знищення трьох російських літаків Су-34

22 грудня стало відомо, що на південному напрямку фронту Повітряні сили ЗСУ збили три ворожих літака, які намагалися скинути КАБ на Херсонщину.

Деталі спецоперації ПС повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV".

Блискавично і витончено. Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька. Поширити

Окупанти вже у своїх пабліках підтверджують, бажають російським пілотам "вечного полёта". Розповідають, що там навіть когось вдалося живим забрати з місця подій, каже Ігнат.