В России придумали "причину" потери сразу трех самолетов Су-34

Российские "военкоры" "додумались", что самолеты сбили с Patriot, который был размещен на железнодорожных платформах. При этом якобы такая тактика была использована ВСУ еще в 2022 году с ЗРК Бук, который ставили не только на рельсы, но и возили на фурах.

Бронепоезд с Patriot в степях Украины

В поиске объяснений, почему российские самолеты Су-34 с супер-РЭБ "Хибины" сбиваются с "уничтоженных" Patriot, в РФ пытаются найти не менее фантастические причины.

Об этом пишет Defense Express.

В искусную работу украинских защитников, после чего враг за один раз не досчитался трех фронтовых бомбардировщиков Су-34, в России не верят и пытаются найти этому другое объяснение.

Ибо в их "мифологии" сам Су-34 является новейшей и абсолютно защищенной машиной с бронекапсулой, а не самолетом на базе Су-27, совершившим первый полет в 1990 году и разработанным в СССР. И вместо бронекапсулы у Су-34 "броневанна", потому что огромный фонарь кабины не из бронестекла, – говорится в статье. Поделиться

Не меньшие надежды возлагались в вопросе защиты Су-34 на комплекс РЭБ "Хибины", которые также были созданы при СССР и должны защищать самолет от РЛС и ракет.

И известный своим "вечным полетом, братья" российский "военкор" Fighterbomber в попытке как-то оправдать эту ситуацию опубликовал сообщение, в котором активно жаловался на все это. В частности на то, что "Хибины" могли не работать, или их просто не было, но с очевидным страхом предполагает, что возможно они просто не работают, как надо. Хотя "должны заклеивать" РЛС Patriot, который он считает основной причиной потерь Су-34, и самолеты AWACS.

Но интересно и то, что в голове российского "военкора" не сходится, как действительно довольно габаритный и маломаневренный Patriot смог остаться целым после того, как был развернут в прифронтовой зоне и успешно отстрелялся. Поделиться

Ибо без ответа на этот вопрос крошится еще один российский миф о возможности достать дальнобойные западные ЗРК. И ситуация для врага начинает выглядеть очень плохо, потому что одно дело безнаказанно сбрасывать бомбы с УМПК с 60-70 км, другое – понимать, что это может быть последний вылет, потому что Patriot работает по недостижимой дальности, – пишет издание.

Именно поэтому Fighterbomber предположил, что на самом деле Patriot был размещен на железнодорожных платформах. При этом дописал, что такая тактика была использована еще в 2022 году с ЗРК Бук, который ставили не только на рельсы, но и возили на фурах. Поделиться

Молниеносно и изящно: подробности уничтожения трех российских самолетов Су-34

22 декабря стало известно, что на южном направлении фронта Воздушные силы ВСУ сбили три вражеских самолета, которые пытались сбросить КАБ в Херсонскую область.

Детали спецоперации ПС сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире "Армия TV".

Молниеносно и изящно. Как любит организовывать командующий (воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох. Поделиться

Оккупанты уже в своих пабликах подтверждают, желают российским пилотам "вечного полета". Рассказывают, что там даже кого-то удалось забрать с места событий живым, говорит Игнат.