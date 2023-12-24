ВС ВСУ уничтожили еще один российский истребитель Су-34 — Олещук

Рождественский подарок от Воздушных сил Украины

Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил украинцев с Рождеством и непревзойденной работой Воздушных сил.

Об этом Олещук написал в Telegram.

22:30 Отбиваем очередную атаку «шахедов». Оставайтесь в укрытии! Поделиться

На Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море – изучаем материалы объективного контроля, чтобы точно знать, поражена цель или нет. Поделиться

Также командующий ПС ВСУ подтвердил поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении!

На аэродром – не вернулся. "Вечного полета, братья!" С Рождеством! – добавил Олещук. Поделиться

Украинские бойцы сбили три российских истребителя

Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "ЬИ" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".

Великолепная идея! Вот вам наш ответ! Вечного полета "братья"! - написал Олещук. Поделиться

Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.

Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.