ВС ВСУ уничтожили еще один российский истребитель Су-34 — Олещук

Вечером 24 декабря Воздушные силы ВСУ зенитным ракетным комплексом сбили на Мариупольском направлении российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Рождественский подарок от Воздушных сил Украины
Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил украинцев с Рождеством и непревзойденной работой Воздушных сил.
Об этом Олещук написал в Telegram.
Также командующий ПС ВСУ подтвердил поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении!
Украинские бойцы сбили три российских истребителя
Как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, ночью 22 декабря 2023 года на куске сбитого "шахеда" с серией "ЬИ" оккупанты оставили послание: "сDохните сYки".
Отмечается, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили на Южном направлении.
Командующий поблагодарил бойцов за боевую работу, но не раскрыл детали операции, а также точную локацию.
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