На российском аэродроме сгорел истребитель Су-34 – спецслужбы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На российском аэродроме сгорел истребитель Су-34 – спецслужбы

Cамолет
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Источник:  online.ua

В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. За успешной операцией стоит ГУР.

Что известно об уничтожении российского Су-34

Как сообщают источники, в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

Констатируем, что вражеский самолет сгорел, сообщают источники в спецслужбах.

За этой операцией стоит Главное управление разведки МОУ.

Заметим, что "Шагол" – это военный аэродром вблизи российского города Челябинск. На аэродроме базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.

Что известно о Су-34

Су-34 (по кодификации НАТО Fullback – "защитник") – советский и российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.

Он сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км.

Может наносить удары на удалении 150-600 км от линии столкновения.

Добавим, что российская армия продолжает нести потери в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.

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