На российском аэродроме сгорел истребитель Су-34 – спецслужбы

В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. За успешной операцией стоит ГУР.
Что известно об уничтожении российского Су-34
Как сообщают источники, в ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.
За этой операцией стоит Главное управление разведки МОУ.
Заметим, что "Шагол" – это военный аэродром вблизи российского города Челябинск. На аэродроме базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиационного училища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ.
Что известно о Су-34
Су-34 (по кодификации НАТО Fullback – "защитник") – советский и российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик.
Он сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражению воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км.
Может наносить удары на удалении 150-600 км от линии столкновения.
Добавим, что российская армия продолжает нести потери в том числе и в авиации. С начала полномасштабного вторжения враг уже потерял 329 самолетов и 324 вертолета.
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