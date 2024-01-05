В Пентагоне обнародовали срок обучения украинских пилотов на истребителях F-16

В зависимости от уровня навыков пилотов обучение может длиться от пяти до восьми месяцев. В Пентагоне ожидают, что до конца 2024 года летчики из Украины смогут летать на F-16.

Украинцы учатся летать на F-16 в США

Украинские летчики в Соединенных Штатах, проходящие подготовку на истребителях F-16, как ожидается, завершат ее до конца 2024 года.

Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Представитель Минобороны США напомнил, что по сей день группа украинских летчиков продолжает летную подготовку на авиабазе в штате Аризона.

Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилотов обучение может длиться от пяти до восьми месяцев. Так что ожидаю, что где-то до конца года эти пилоты завершат обучение, но более конкретных сроков назвать не могу, – добавил Райдер. Поделиться

Перед этим небольшая группа украинских летчиков, прибывших в США в сентябре, прошла языковую учебу на авиабазе Лакленд в штате Техас.

В Аризоне украинцы сначала изучают основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время, курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях на родине.

Кроме США, украинские пилоты проходят или будут проходить подготовку в Румынии, Дании, Франции и Великобритании. В последней шесть украинцев перед Рождеством завершили базовую подготовку, в том числе с изучением английского языка.

В Британии закончилась базовая подготовка первых украинских пилотов для полетов на F-16

Как напоминают представители британского правительства, обучение украинских пилотов стартовало еще в августе 2023 года.

На декабрь его успешно завершили шесть опытных летчиков-украинцев.

Кроме того, отмечается, что еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировку в центрифуге в Британии.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс.