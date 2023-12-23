Украина в скором времени получит F-16 — смогут ли они изменить ход войны

23 декабря официально стало известно о том, что Вооруженные силы Украины могут получить первую партию самолетов F-16 до конца 2023 года. Эту информацию уже подтвердил премьер Нидерландов Марк Рютте. По его словам, речь идет о 18 самолетах.

Могут ли F-16 переломить ход войны в Украине

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, спрогнозировать то, что будет происходить на фронте после получения F-16, крайне сложно.

Именно поэтому он призывает ориентироваться на заявления официальных лиц.

В первую очередь, речь идет о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил о том, что не стоит ожидать кардинальных изменений на поле боя с появлением современных западных истребителей у ВСУ.

Они помогут сделать некоторые вещи, но не помогут переломить ход войны. Как дополнительное средство – да, а если появились F-16, и мы сразу выбили россиян, то вряд ли. Мы очень любим мечтать, может, это и неплохо, – считает Алексей Гетьман. Поделиться

Чего ждать от F-16 на поле боя

Как отмечает военный эксперт, на отдельных участках фронта F-16 будут препятствовать оккупантам подлетать на бомбардировщиках для сброса КАБов.

Учитывая тот факт, что управляемые авиабомбы запускают в 30 – 40 километрах от линии боевого столкновения, западные истребители могут уничтожать вражеские самолеты на расстоянии более 100 километров.

Если россияне подлетают поближе – будут перехвачены украинскими самолетами.

Также эффективность использования самолетов F-16 будет зависеть от местоположения аэродрома. Если взлетные полосы будут далеко, то россияне могут сбросить КАБы и быстро скрыться. Если дислоцировать истребители близко, то оккупанты способны разведать место и нанести ракетный удар, - объясняет Гетьман. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Украина может получить от партнеров 61 истребитель F-16.