Украина в скором времени получит F-16 — смогут ли они изменить ход войны

23 декабря официально стало известно о том, что Вооруженные силы Украины могут получить первую партию самолетов F-16 до конца 2023 года. Эту информацию уже подтвердил премьер Нидерландов Марк Рютте. По его словам, речь идет о 18 самолетах.
Могут ли F-16 переломить ход войны в Украине
По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, спрогнозировать то, что будет происходить на фронте после получения F-16, крайне сложно.
Именно поэтому он призывает ориентироваться на заявления официальных лиц.
В первую очередь, речь идет о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, который предупредил о том, что не стоит ожидать кардинальных изменений на поле боя с появлением современных западных истребителей у ВСУ.
Чего ждать от F-16 на поле боя
Как отмечает военный эксперт, на отдельных участках фронта F-16 будут препятствовать оккупантам подлетать на бомбардировщиках для сброса КАБов.
Учитывая тот факт, что управляемые авиабомбы запускают в 30 – 40 километрах от линии боевого столкновения, западные истребители могут уничтожать вражеские самолеты на расстоянии более 100 километров.
Если россияне подлетают поближе – будут перехвачены украинскими самолетами.
Как уже упоминалось ранее, Украина может получить от партнеров 61 истребитель F-16.
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