Україна незабаром отримає F-16 — чи зможуть винищувачі змінити хід війни

23 грудня офіційно стало відомо про те, що Збройні сили України можуть отримати першу партію літаків F-16 до кінця 2023 року. Цю інформацію уже підтвердив прем'єр Нідерландів Марк Рютте. За його словами, йдеться про 18 літаків.

Чи можуть F-16 переломити хід війни в України

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, спрогнозувати те, що буде відбуватися на фронті після отримання F-16, вкрай важко.

Саме тому він закликає орієнтуватися на заяви офіційних осіб.

Насамперед йдеться про заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який попередив про те, що не варто очікувати кардинальних змін на полі бою з появою сучасних західних винищувачів у ЗСУ.

Вони допоможуть зробити певні речі, але не допоможуть переламати хід війни. Як додатковий засіб – так, а якщо з'явилися F-16, і ми одразу вибили росіян, то навряд чи. Ми дуже полюбляємо мріяти, може, це і непогано, – вважає Олексій Гетьман. Поширити

Чого очікувати від F-16 на полі бою

Як зазначає військовий експерт, на окремих ділянках фронту F-16 будуть перешкоджати окупантам підлітали на бомбардувальниках для скидання КАБів.

Враховуючи той факт, що керовані авіабомби запускають за 30 – 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то західні винищувачі можуть знищувати ворожі літаки на відстані понад 100 кілометрів.

Якщо росіяни підлітають ближче – будуть перехоплені українськими літаками.

Також ефективність використання літаків F-16 залежатиме від місця розташування летовища. Якщо злітні смуги будуть далеко, то росіяни можуть скинути КАБи й швидко втекти. Якщо дислокувати винищувачі близько, то окупанти здатні розвідати місце й завдати ракетного удару, - пояснює Гетьман. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Україна може отримати від партнерів 61 винищувач F-16.