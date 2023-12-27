Украина уже могла получить F-16 — Newsweek

Согласно данным американского издания Newsweek, первый западный истребитель F-16 уже может находиться в Украине. Об этом журналисты узнали от своего инсайдера в США.

Последние события на фронте подтверждают слухи о предоставлении Украине F-16

По словам анонимного источника, вполне возможно, что первый самолет уже находится в Украине и может использоваться бойцами ВСУ.

Журналисты обратили внимание на то, что пророссийские телеграмм-каналы все чаще пишут о том, что украинские воины уже используют западные истребители.

Newsweek обратилось за комментарием к украинскому командованию, однако до сих пор не получило ответа.

Также указано, что официального подтверждения или опровержения этой информации еще не было.

Тем не менее журналисты решили проанализировать события на поле боя.

Они обратили внимание на то, что днем 22 декабря на Южном направлении украинским воинам удалось сбить сразу три вражеских самолета Су-34.

Что также важно понимать, за последние три недели россияне потеряли аж восемь своих самолетов.

Самым резонансным событием последних месяцев было уничтожение Украиной десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Это произошло ночью 26 декабря.

Как известно, Воздушные силы ВСУ нанесли удар по вражеской цели крылатыми ракетами из тактической авиации.

По мнению журналистов, такие громкие успехи Украины указывают на то, что она все-таки уже получила минимум один истребитель F-16.

Игнат отрицает, что Украина уже получила F-16

Команда американского Института изучения войны недавно допустила, что Украина может получить первые истребители F-16 до конца 2023 года. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, это не произойдет в текущем году.

Все идет планомерно, как и предусмотрено договоренностями с партнерами, коалицией стран, которые помогают нам переходить на новый для нас тип самолета – F-16, который станет основным самолетом на вооружении наших Воздушных сил, – объяснил спикер. Поделиться

Однако недавно премьер Нидерландов Марк Рютте официально подтвердил, что его страна готовит первые 18 истребителей для передачи Украине, однако не уточнил, когда это произойдет.