Україна вже могла отримати F-16 — Newsweek

Згідно з даними американського видання Newsweek, перший західний винищувач F-16 уже може знаходитися в Україні. Про це журналісти дізналися від свого інсайдера в США.

Останні події на фронті підтверджують чутки про надання Україні F-16

За словами анонімного джерела, цілком можливо, що перший літак вже знаходиться в Україні та може застосовуватися бійцями ЗСУ.

Журналісти звернули увагу на те, що проросійські телеграм-канали дедалі частіше пишуть про те, що українські воїни уже використовують західні винищувачі.

Newsweek звернулося за коментарем до українського командування, однак досі не отримало відповіді.

Також зазначається, що офіційного підтвердження або спростування цієї інформації ще не було.

Попри це, журналісти вирішили проаналізувати події на полі бою.

Вони звернули увагу на те, що вдень 22 грудня на Південному напрямку українським воїнам вдалося збити одразу три ворожі літаки Су-34.

Що також важливо розуміти, протягом останніх трьох тижнів росіяни втратили аж вісім своїх літаків.

Найрезонанснішою подією останніх місяців було знищення Україною російського десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії. Це сталося вночі 26 грудня.

Як відомо, Повітряні сили ЗСУ завдали удару по ворожій цілі крилатими ракетами з тактичної авіації.

На переконання журналістів, такі гучні успіхи України вказують на те, що вона все-таки уже отримала хоча б один винищувач F-16.

Ігнат заперечує, що Україна вже отримала F-16

Команда американського Інституту вивчення війни нещодавно припустила, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 до кінця 2023 року. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, це не станеться в поточному році.

Все йде планомірно, як і передбачено домовленостями з партнерами, коаліцією країн, які допомагають нам переходити на новий для нас тип літака – F-16, що буде основним літаком на озброєнні наших Повітряних сил, – пояснив речник. Поширити

Однак нещодавно прем'єр Нідерландів Марк Рютте офіційно підтвердив, що його країна готує перші 18 винищувачів для постачання в Україну, однак не уточнив, коли це станеться.