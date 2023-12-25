У ПС поки не бачать сенсу у доставці винищувачів F-16 в Україну — причина
Категорія
Україна
Дата публікації

У ПС поки не бачать сенсу у доставці винищувачів F-16 в Україну — причина

F-16
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Джерело:  Радіо Свобода

Країнам Заходу поки що немає сенсу доставляти F-16 в Україну, оскільки літаки стоятимуть під прицілом ворога. Наша країна має бути на сто відсотків готова до таких постачань.

У ПС поки не бачать сенсу у доставці винищувачів F-16 в Україн

Спікера попросили прокоментувати інформацію західних аналітиків про те, що перші F-16 можуть доставити в Україну вже до кінця року.

Ігнат нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Глава нідерландського уряду заявив, що його країна підготує перші 18 винищувачів для доставки в Україну.

Який сенс доставляти літаки сюди? Щоб вони тут стояли під прицілом ворога? Потрібно дочекатися, щоб усе на 100 відсотків було готове: і інфраструктура, і льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, а також інженерно-авіаційний склад, - підкреслив спікер ПС.

Він уточнив, що інженери не лише готуватимуть літаки, а й займатимуться озброєнням.

Ми ж беремо літак, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння вимагає певних знань, щоб налаштовувати та завдавати ним ударів, - додав Ігнат.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем'єр Нідерландів Рютте у розмові із Зеленським заявив про підготовку до передачі Україні перших F-16.

Пізніше Інститут вивчення війни написав про те, що літаки Україна може отримати до кінця 2023 року, і це нібито вказано в естонському стратегічному документі.

Раніше Ігнат заявляв про те, що F-16, які отримає Україна, необхідно модернізувати.

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