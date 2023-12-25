В ПС пока не видят смысла в доставке истребителей F-16 в Украину — причина

Странам Запада пока нет смысла доставлять F-16 в Украину, поскольку самолеты будут стоять под прицелом врага. Наша страна должна быть полностью готова к таким поставкам.
В ПС пока не видят смысла в доставке истребителей F-16 в Украину
Спикера попросили прокомментировать информацию западных аналитиков о том, что первые F-16 могут быть доставлены в Украину уже до конца года.
Игнат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Глава нидерландского правительства заявил, что его страна подготовит первые 18 истребителей для доставки в Украину.
Он уточнил, что инженеры будут не только готовить самолеты, но и заниматься вооружением.
Что предшествовало
Напомним, ранее премьер Нидерландов Рютте в разговоре с Зеленским заявил о подготовке к передаче Украине первых F-16.
Позже Институт изучения войны написал о том, что самолеты Украины могут получить до конца 2023 года, и это якобы указано в эстонском стратегическом документе.
Ранее Игнат заявлял о том, что F-16, которые получит Украина, необходимо модернизировать.
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