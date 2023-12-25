Кремлевские пропагандисты уже распространяют ложь об уничтожении F-16 в Украине

По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, кремлевские пропагандисты уже распространяют информацию о якобы сбитии американских истребителей F-16 над Украиной.
Зачем кремлевская пропаганда распространяет слухи об ущербе F-16 в Украине
Спикер ПС ВСУ напомнил, что Украина даже еще не получила от западных партнеров американские или другие современные истребители.
По его словам, такие сообщения кремлевской пропаганды несколько радуют, ведь в сводках минобороны страны-агрессорки постоянно публикуются ложные заявления об уничтожении по 5 самолетов ВСУ почти каждый день.
При этом представитель ПС ВСУ призвал не распространять не правдивую информацию о готовности к отправке западных истребителей в Украину.
Как сообщают журналисты издания "Укринформ" со ссылкой на аналитиков, распространяемую кремлевскими ботами в соцсетях фото с якобы сбитым в Украине F-16 на самом деле 8 лет.
Самолет принадлежал армии Таиланда. Авария произошла в 2015 году. Тогда во время тренировочного полета F-16 выкатился из посадочной полосы.
При этом указывается, что в случае попадания в самолет ракеты повреждения были бы гораздо сильнее.
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Украинские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили российский бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30.
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