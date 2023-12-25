Кремлевские пропагандисты уже распространяют ложь об уничтожении F-16 в Украине

По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, кремлевские пропагандисты уже распространяют информацию о якобы сбитии американских истребителей F-16 над Украиной.

Зачем кремлевская пропаганда распространяет слухи об ущербе F-16 в Украине

Спикер ПС ВСУ напомнил, что Украина даже еще не получила от западных партнеров американские или другие современные истребители.

Я думаю, что к концу дня будет больше. И к концу года они завершат "этот тяжелый год", пожалуй, не менее чем двумя эскадрильями, - спрогнозировал Игнат. Поделиться

По его словам, такие сообщения кремлевской пропаганды несколько радуют, ведь в сводках минобороны страны-агрессорки постоянно публикуются ложные заявления об уничтожении по 5 самолетов ВСУ почти каждый день.

Ну о F-16 это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их "нашли" в Украине". Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: "Ну все же, оффрекорд, скажите, есть они?". Люди хотят верить, что они в Украине.Ну враг поверил, и враг их уничтожает, - объясняет Игнат. Поделиться

При этом представитель ПС ВСУ призвал не распространять не правдивую информацию о готовности к отправке западных истребителей в Украину.

Давайте не будем преувеличивать готовность, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров, что мы готовы. Мы в процессе. Помимо пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Потому заявили наши партнеры, что готовы передать. Пока вот такое было заявление, - подчеркнул Игнат. Поделиться

Как сообщают журналисты издания "Укринформ" со ссылкой на аналитиков, распространяемую кремлевскими ботами в соцсетях фото с якобы сбитым в Украине F-16 на самом деле 8 лет.

Кремлевская пропаганда лжет о якобы сбитии F-16 в Украине

Самолет принадлежал армии Таиланда. Авария произошла в 2015 году. Тогда во время тренировочного полета F-16 выкатился из посадочной полосы.

При этом указывается, что в случае попадания в самолет ракеты повреждения были бы гораздо сильнее.

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