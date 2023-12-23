Сколько западных истребителей необходимо ВСУ для победы — ответ аналитика

По мнению военного аналитика из Израиля Давида Шарпа, украинским военным необходимо около 100 западных истребителей, чтобы изменить ситуацию в развязанной РФ преступной войне.
Как западные истребители могут приблизить Украину к победе
Шарп предупредил, что для создания воздушных сил по западному образцу Украине понадобится не один год.
В частности, аналитик отметил, что для полноценного финкционирования западных истребителей Украине потребуются самолеты дальней радиолокационной слежки.
Шарп объяснил, что такие самолеты-разведчики позволяют выявлять и оценивать враждебные цели и наводить на них истребители.
Кроме этого, Украине необходимо будет подготовить аэродромы и парк самолетов-топливозаправщиков.
Создание такого мощного механизма в воздухе также нуждается в политических шагах от стран Запада. При этом Шарп подчеркнул, что развитие Воздушных сил – это длительный процесс, ведь обучение персонала и пилотов займет некоторое время.
Что известно о возможности модернизации и модификации истребителей F16 для Украины
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что многоцелевые американские истребители F-16, которые Украина должна получить от западных партнеров, могут быть модернизированы или модифицированы.
Также он отметил, что можно говорить о модификации самолетов, которые Нидерланды, Дания, Бельгия и предположительно другие страны передадут Украине.
По его словам, какие бы ни были модификации на самолетах, которые первыми передадут Украине, эти модели будут уже в процессе модернизации и их можно будет улучшать на предприятиях в Европе и США.
Спикер надеется, что F16 помогут противодействовать российской авиации по разным направлениям.