Сколько западных истребителей необходимо ВСУ для победы — ответ аналитика

По мнению военного аналитика из Израиля Давида Шарпа, украинским военным необходимо около 100 западных истребителей, чтобы изменить ситуацию в развязанной РФ преступной войне.

Как западные истребители могут приблизить Украину к победе

Шарп предупредил, что для создания воздушных сил по западному образцу Украине понадобится не один год.

В частности, аналитик отметил, что для полноценного финкционирования западных истребителей Украине потребуются самолеты дальней радиолокационной слежки.

Шарп объяснил, что такие самолеты-разведчики позволяют выявлять и оценивать враждебные цели и наводить на них истребители.

Кроме этого, Украине необходимо будет подготовить аэродромы и парк самолетов-топливозаправщиков.

Для того чтобы Воздушные силы Украины могли изменить ситуацию и способствовали продвижению на земле, наверное, нужно более 100 самолетов. Желательно, чтобы из них хотя бы одна эскадрилья была новой модификацией F-16, – объясняет аналитик. Поделиться

Создание такого мощного механизма в воздухе также нуждается в политических шагах от стран Запада. При этом Шарп подчеркнул, что развитие Воздушных сил – это длительный процесс, ведь обучение персонала и пилотов займет некоторое время.

Это не фантазии, а план на многие годы вперед. Главное – начать, а Украина уже это сделала. Выполнен самый трудный шаг в правильном направлении, - отмечает Шарп. Поделиться

Что известно о возможности модернизации и модификации истребителей F16 для Украины

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что многоцелевые американские истребители F-16, которые Украина должна получить от западных партнеров, могут быть модернизированы или модифицированы.

Готовят. Не передали, не в Украине, не до конца года – все идет планомерно, как предусмотрено в договоренностях с нашими партнерами в рамках созданной коалиции из стран, которые нам помогают переходить на новый для нас тип самолета – это F16, – пояснил Игнат. Поделиться

Также он отметил, что можно говорить о модификации самолетов, которые Нидерланды, Дания, Бельгия и предположительно другие страны передадут Украине.

Модификации F16 делятся на так называемые блоки. Включают блок 15, 20, 30 и до 70 блока. Каждый самолет улучшался по мере возможностей, поэтому модернизация самолетов – это процесс непростой. Фактически заменяется большое количество оборудования бортового самолета, в основном - это радар (бортовая радиолокационная станция), которая позволяет видеть противника все дальше и дальше, и сопровождать большее количество воздушных целей, и это - авиационное вооружение, которое можно применять, - отмечает представитель ПС ВСУ . Поделиться

По его словам, какие бы ни были модификации на самолетах, которые первыми передадут Украине, эти модели будут уже в процессе модернизации и их можно будет улучшать на предприятиях в Европе и США.

Главное – это радар. Нам нужно видеть противника, лучше видеть воздушные цели, такие как крылатые ракеты или "Шахеды". Те F16, которые у наших партнеров на вооружении и планируются к передаче Украине, имеют уже совсем другой арсенал вооружения, а именно - ракеты класса "воздух-воздух", способны чрезвычайно эффективно уничтожать любой тип воздушных целей: беспилотник или ракета. , – объясняет Игнат. Поделиться

Спикер надеется, что F16 помогут противодействовать российской авиации по разным направлениям.