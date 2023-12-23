Скільки західних винищувачів необхідно ЗСУ для перемоги — відповідь аналітика

На думку військового аналітика з Ізраїлю Давида Шарпа, українським військовим необхідно близько 100 західних винищувачів аби змінити ситуацію у розв'язаній РФ злочинній війні.

Як західні винищувачі можуть наблизити Україну до перемоги

Шарп попередив, що для створення Повітряних сил за західним зразком Україні знадобиться не один рік.

Зокрема, аналітик зазначив, що для повноціннного фінкціонування західних винищувачів Україні потрібні будуть літаки дальнього радіолокаційного стеження.

Шарп пояснив, що такі літаки-розвідники дозволяють виявляти та оцінювати ворожі цілі та наводити на них власне винищувачі.

Окрім цього Україні необхідно буде підготувати аеродроми та парк літаків-паливозаправників.

Для того, щоб Повітряні сили України могли змінити ситуацію та сприяли просуванню на землі, напевно, потрібно понад 100 літаків. Бажано, щоб із них хоча б одна ескадрилья була новою модифікацією F-16, - пояснює аналітик. Поширити

Створення такого потужного механізму в повітрі також потребує політичних кроків від країн Заходу. При цьому Шарп наголосив, що розвиток Повітряних сил – це тривалий процес, адже навчання персоналу і пілотів займе певний час.

Це не фантазії, а план на багато років вперед. Головне – почати, а Україна вже це зробила. Виконаний найважчий крок у правильному напрямку, - зазначає Шарп. Поширити

Що відомо про змогу модернізації та модифікації винищувачів F16 для України

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що багатоцільові американські винищувачі F-16, які Україна має отримати від західних партнерів, можуть бути модернізовані, або модифіковані.

Готують. Не передали, не в Україні, не до кінця року - усе йде планомірно, як передбачено у домовленостях з нашими партнерами в рамках створеної коаліції з країн, які нам допомагають переходити на новий для нас тип літака - це F16, - пояснив Ігнат. Поширити

Також він зазначив, що можна говорити про модифікації літаків, які Нідерланди, Данія, Бельгія та імовірно інші країни передадуть Україні.

Модифікації F16 розподіляються на так звані блоки. Включають блок 15, 20, 30 і аж до 70 блоку. Кожний літак покращувався у міру можливостей, тому модернізація літаків - це процес непростий. Фактично замінюється велика кількість обладнання бортового літака, в основному - це радар (бортова радіолокаційна станція), яка дозволяє бачити противника усе далі й далі, і супроводжувати більшу кількість повітряних цілей, і це - авіаційне озброєння, яке можна застосовувати, - наголошує речник ПС ЗСУ. Поширити

За його словами, які б не були модифікації на літаках, що першими передадуть Україні, ці моделі будуть вже в процесі модернізації і їх можна буде покращувати на підприємствах в Європі та США.

Головне - це радар. Нам потрібно бачити противника, краще бачити повітряні цілі, такі як крилаті ракети чи "Шахеди". Ті F16, які у наших партнерів на озброєнні і плануються до передачі Україні, мають вже зовсім інший арсенал озброєння, а саме - ракети класу "повітря-повітря", здатні надзвичайно ефективно знищувати будь-який тип повітряних цілей: чи це безпілотник, чи ракета, - пояснює Ігнат. Поширити

Речник сподівається, що F16 допоможуть протидіяти російській авіації на різних напрямках.