Скільки західних винищувачів необхідно ЗСУ для перемоги — відповідь аналітика

На думку військового аналітика з Ізраїлю Давида Шарпа, українським військовим необхідно близько 100 західних винищувачів аби змінити ситуацію у розв'язаній РФ злочинній війні.
Як західні винищувачі можуть наблизити Україну до перемоги
Шарп попередив, що для створення Повітряних сил за західним зразком Україні знадобиться не один рік.
Зокрема, аналітик зазначив, що для повноціннного фінкціонування західних винищувачів Україні потрібні будуть літаки дальнього радіолокаційного стеження.
Шарп пояснив, що такі літаки-розвідники дозволяють виявляти та оцінювати ворожі цілі та наводити на них власне винищувачі.
Окрім цього Україні необхідно буде підготувати аеродроми та парк літаків-паливозаправників.
Створення такого потужного механізму в повітрі також потребує політичних кроків від країн Заходу. При цьому Шарп наголосив, що розвиток Повітряних сил – це тривалий процес, адже навчання персоналу і пілотів займе певний час.
Що відомо про змогу модернізації та модифікації винищувачів F16 для України
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підкреслив, що багатоцільові американські винищувачі F-16, які Україна має отримати від західних партнерів, можуть бути модернізовані, або модифіковані.
Також він зазначив, що можна говорити про модифікації літаків, які Нідерланди, Данія, Бельгія та імовірно інші країни передадуть Україні.
За його словами, які б не були модифікації на літаках, що першими передадуть Україні, ці моделі будуть вже в процесі модернізації і їх можна буде покращувати на підприємствах в Європі та США.
Речник сподівається, що F16 допоможуть протидіяти російській авіації на різних напрямках.