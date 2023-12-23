У США дізналися, коли Україна може отримати першу партію F-16

Перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну від західних партнерів приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

Україна скоро отримає першу партію F-16

Американські аналітики нагадали, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив 22 грудня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, що уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні.

Аналітики звертають увагу, що хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року.

Хоча Рютте не підтвердив терміни поставки F-16, у нещодавньому стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати Україні F-16 "до кінця року, - роблять висновок аналітики ISW. Поширити

Що відомо про F-16 для України

Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Восени Politico писало про те, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 у США, і вже 25 жовтня розпочали польоти на F-16. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Своєю чергою під час переговорів президент України Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за його рішення щодо цих літаків.