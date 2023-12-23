В США узнали, когда Украина может получить первую партию F-16
Категория
Украина
Дата публикации

В США узнали, когда Украина может получить первую партию F-16

F-16
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Источник:  ISW

Первая партия истребителей F-16 может поступить в Украину от западных партнеров примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

Украина скоро получит первую партию F-16

Американские аналитики напомнили, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил 22 декабря в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, что правительство Нидерландов подготовит первые 18 истребителей F-16 для передачи Украине.

Аналитики обращают внимание, что хотя глава нидерландского правительства и не раскрывал сроки, когда самолеты могут быть переданы Украине, в эстонском стратегическом документе речь шла о периоде до конца текущего года.

Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, в недавнем стратегическом документе Министерства обороны Эстонии указано, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались передать Украине F-16 "до конца года", - заключают аналитики ISW.

Что известно о F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Осенью Politico писало о том, что украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США и уже 25 октября начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине. В свою очередь, во время переговоров президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за его решение относительно этих самолетов.

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