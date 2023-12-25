Кремлівські пропагандисти вже поширюють брехню про збиття F-16 над Україною

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, кремлівські пропагандисти вже поширюють інформацію про нібито збиття американських винищувачів F-16 над Україною.
Навіщо кремлівська пропаганда поширює чутки про збиття F-16 в Україні
Речник ПС ЗСУ нагадав, що Україна навіть ще не отримала від західних партнерів американські чи якісь інші сучасні винищувачі.
За його словами, такі повідомлення кремлівської пропаганди дещо тішать, адже у зведеннях міноборони країни-агресорки постійно публікуються неправдиві заяви про знищення по 5 літаків ЗСУ чи не кожного дня.
При цьому речник ПС ЗСУ закликав не поширювати не правдиву інформацію щодо готовності до відправки західних винищувачів в Україну.
Як повідомляють журналісти видання “Укрінформ” із посиланням на аналітиків, поширювану кремлівськими ботами у соцмережах фото із нібито сбитим в Україні F-16 насправді 8 років.
Літак належав армії Таїланду. Аварія сталась у 2015-му році. Тоді під час тренувального польоту F-16 викотився з посадкової смуги.
При цьому вказується, що у разі влучання у літак ракети пошкодження були б набагато сильнішими.
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Українські сили протиповітряної оборони минулої доби збили російський бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-30.
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