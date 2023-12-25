Кремлівські пропагандисти вже поширюють брехню про збиття F-16 над Україною

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, кремлівські пропагандисти вже поширюють інформацію про нібито збиття американських винищувачів F-16 над Україною.

Навіщо кремлівська пропаганда поширює чутки про збиття F-16 в Україні

Речник ПС ЗСУ нагадав, що Україна навіть ще не отримала від західних партнерів американські чи якісь інші сучасні винищувачі.

Я думаю, що під кінець дня буде більше. І під кінець року вони завершать "этот тяжелый год", мабуть, щонайменше двома ескадрильями, - спрогнозував Ігнат. Поширити

За його словами, такі повідомлення кремлівської пропаганди дещо тішать, адже у зведеннях міноборони країни-агресорки постійно публікуються неправдиві заяви про знищення по 5 літаків ЗСУ чи не кожного дня.

Ну про F-16 це вже взагалі меми ходять, що вони навіть вже і їх "знайшли" в Україні". Я щодня отримую такі запитання від колег: "Ну то все ж таки, офрекорд, скажіть, є вони?". Люди хочуть вірити, що вони в Україні. Ну ворог повірив, і ворог їх "знищує, - пояснює Ігнат. Поширити

При цьому речник ПС ЗСУ закликав не поширювати не правдиву інформацію щодо готовності до відправки західних винищувачів в Україну.

Давайте не будемо перебільшувати про готовність, як це робить ворог. Готовність є, підтвердження наших західних партнерів є, що ми готові. Ми в процесі. Крім пілотів потрібна інфраструктура, інженери. Ми це вже багато разів обговорювали. Тому заявили наші партнери, що готові передати. Наразі от така була заява, - наголосив Ігнат. Поширити

Як повідомляють журналісти видання “Укрінформ” із посиланням на аналітиків, поширювану кремлівськими ботами у соцмережах фото із нібито сбитим в Україні F-16 насправді 8 років.

Кремлівська пропаганда бреше про нібито збиття F-16 в Україні

Літак належав армії Таїланду. Аварія сталась у 2015-му році. Тоді під час тренувального польоту F-16 викотився з посадкової смуги.

При цьому вказується, що у разі влучання у літак ракети пошкодження були б набагато сильнішими.

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