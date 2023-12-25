ВСУ отразили 66 атак армии РФ и уничтожили два вражеских истребителя — сводка Генштаба

В течение суток украинские военные 66 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ, в частности, отражены многочисленные вражеские атаки в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в районе Авдеевки в сутки было отбито более 20 атак российских окупантов.

Кроме этого, украинским военным удалось уничтожить два вражеских истребителя.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состава боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.

Между тем враг за сутки нанес 2 ракетных и 61 авиаудар, совершил 45 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 29 ударных БПЛА.

Авиационные удары получили: Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполевка, Торское, Нью-Йорк, Очеретино, Тоненькое, Авдеевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 21-ю атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 5 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и отступил.

Что известно об общих и текущих потерях армии РФ

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 709 российских захватчиков.

Общие потери армии РФ с начала войны составляют: