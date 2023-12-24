ВСУ уничтожили 2 артсредства и пункт управления армии РФ — сводка Генштаба

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 24.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Увеличил количество артиллерийских обстрелов. Так, в операционной зоне ОСУВ Хортица количество вражеских артиллерийских обстрелов составляет более 1000 в сутки.

В течение суток произошло 48 боевых столкновений.

Враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Волфин, Басовка, Мирополье Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Гатище, Бударки, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 15 атак врага в районе Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Петропавловки и Кисловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Ямполевки и Торского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 – в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Тоненьке, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Очеретино, Степное, Авдеевка, Карловка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Курахово, Марьинка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки возле Работино и южнее Гуляйполя Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Тягинка, Херсон, Камышаны, Белозерка и Очаков Николаевской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток совершил 23 безуспешных штурмовых действия, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.