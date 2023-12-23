Игнат раскрыл новые подробности предоставления Украине F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Игнат раскрыл новые подробности предоставления Украине F-16

F-16
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Команда американского Института изучения войны 23 декабря озвучила прогноз о том, что Украина может получить первые истребители F-16 до конца 2023 года. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уже опроверг эту информацию.

Украина не получит первые F-16 в 2023 году

По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, его страна готовит первые 18 истребителей для передачи Украине.

Юрий Игнат отмечает, что это не произойдет в текущем году, поскольку мы еще даже не дождались завершения обучения пилотов.

Все идет планомерно, как и предусмотрено договоренностями с партнерами, коалицией стран, которые помогают нам переходить на новый для нас тип самолета – F-16, который станет основным самолетом на вооружении наших Воздушных сил, – пояснил спикер.

Какие F-16 предоставят Украине

Юрий Игнат обращает внимание на то, что те F-16, которые находятся на вооружении у партнеров и планируются к передаче Украине, имеют ракеты класса "воздух-воздух".

Именно они позволят нашим пилотам уничтожать любой тип воздушных целей армии РФ.

В ПС питают надежду на то, что F-16 смогут мощно противостоять российской авиации на том или ином направлении.

В перспективе, если украинские пилоты и вся аэродромная инфраструктура, инженеры, наземный персонал будут готовы полностью эксплатировать этот тип самолета, то можно будет договариваться о более современных моделях – тех, которые уже получают партнеры, передающие Украине F-16.

По мнению Юрия Игната, любое количество истребителей поможет ВСУ на поле боя.

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