Игнат раскрыл новые подробности предоставления Украине F-16

Команда американского Института изучения войны 23 декабря озвучила прогноз о том, что Украина может получить первые истребители F-16 до конца 2023 года. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уже опроверг эту информацию.
Украина не получит первые F-16 в 2023 году
По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, его страна готовит первые 18 истребителей для передачи Украине.
Юрий Игнат отмечает, что это не произойдет в текущем году, поскольку мы еще даже не дождались завершения обучения пилотов.
Какие F-16 предоставят Украине
Юрий Игнат обращает внимание на то, что те F-16, которые находятся на вооружении у партнеров и планируются к передаче Украине, имеют ракеты класса "воздух-воздух".
Именно они позволят нашим пилотам уничтожать любой тип воздушных целей армии РФ.
В ПС питают надежду на то, что F-16 смогут мощно противостоять российской авиации на том или ином направлении.
По мнению Юрия Игната, любое количество истребителей поможет ВСУ на поле боя.
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