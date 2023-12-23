Ігнат розкрив нові подробиці надання Україні F-16

Команда американського Інституту вивчення війни 23 грудня озвучила прогноз, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 до кінця 2023 року. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
уже спростував цю інформацію.
Україна не отримає перші F-16 у 2023 році
За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, його країна готує перші 18 винищувачів для постачання в Україну.
Юрій Ігнат зазначає, що це не станеться у поточному році, оскільки ми ще навіть не дочекали завершення навчання пілотів.
Які F-16 нададуть Україні
Юрій Ігнат звертає увагу на те, що ті F-16, які є на озброєння у партнерів і плануються до передачі Україні, мають ракети класу "повітря-повітря".
Саме вони дадуть можливість нашим пілотам знищувати будь-який тип повітряних цілей армії РФ.
У ПС плекають надію на те, що F-16 зможуть потужно протистояти російській авіації на тому чи іншому напрямку.
На переконання Юрія Ігната, будь-яка кількість винищувачів допоможе ЗСУ на полі бою.
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