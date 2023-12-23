Ігнат розкрив нові подробиці надання Україні F-16

Команда американського Інституту вивчення війни 23 грудня озвучила прогноз, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 до кінця 2023 року. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уже спростував цю інформацію.

Україна не отримає перші F-16 у 2023 році

За словами прем'єра Нідерландів Марка Рютте, його країна готує перші 18 винищувачів для постачання в Україну.

Юрій Ігнат зазначає, що це не станеться у поточному році, оскільки ми ще навіть не дочекали завершення навчання пілотів.

Все йде планомірно, як і передбачено домовленостями з партнерами, коаліцією країн, які допомагають нам переходити на новий для нас тип літака – F-16, що буде основним літаком на озброєнні наших Повітряних сил, – пояснив речник. Поширити

Які F-16 нададуть Україні

Юрій Ігнат звертає увагу на те, що ті F-16, які є на озброєння у партнерів і плануються до передачі Україні, мають ракети класу "повітря-повітря".

Саме вони дадуть можливість нашим пілотам знищувати будь-який тип повітряних цілей армії РФ.

У ПС плекають надію на те, що F-16 зможуть потужно протистояти російській авіації на тому чи іншому напрямку.

У перспективі, якщо українські пілоти і вся аеродромна інфраструктура, інженери, наземний персонал будуть готові повністю експлатувати цей тип літака, то можна буде домовлятися про більш сучасні моделі – ті, які вже отримують партнери, що передають Україні F-16. Поширити

На переконання Юрія Ігната, будь-яка кількість винищувачів допоможе ЗСУ на полі бою.