Британія ліквідує свої винищувачі Eurofighter Typhoon замість передачі Україні

Міністерство оборони Британії остаточно вирішило подальшу долю літаків найстарішої модифікації Tranche 1, про можливу передачу яких на початку 2023-го писали журналісти.

Британія ліквідує свої винищувачі Eurofighter Typhoon

Королівські Повітряні сили Великої Британії, що мають в активі 30 літаків Eurofighter Typhoon у модифікації Tranche 1, не передаватимуть Україні ці винищувачі.

На початку 2023 року західні ЗМІ, зокрема портал The Drive, повідомляв, що Британія нібито може віддати Україні 30 одиниць винищувачів Eurofighter Typhoon найстарішої модифікації Tranche 1, які використовуються під час навчань у ролі "агресорів".

Проте подальшу долю цих машин уже вирішено не на користь України.

Від лютого 2022 року жоден винищувач Eurofighter Typhoon модифікації Tranche 1 не було ані виведено з експлуатації, ані передано Збройним силам України в межах оборонної допомоги, розповідають у виданні UK Defence Journal.

Що буде зі старими Eurofighter Typhoon

У Британії планують вивести з експлуатації флот застарілих літаків і розібрати їх на запчастини. Із усіх 30 машин 26 одиниць Eurofighter Typhoon до кінця березня 2025 спіткає саме така доля. Ще чотири літаки служитимуть аж до 2027 року, імовірно, й надалі відіграючи роль "агресора" під час навчань.

Щодо оновлення повітряних машин, то Міноборони Великої Британії не надавало запит на це. Фахівці кажуть, що це було б надто дорого.