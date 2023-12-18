Британія провела першу торгову місію в Україні — що відомо про угоду

Минулого тижня Україну вперше відвідала торговельна місія Сполученого Королівства, у складі якої були представники уряду та оборонної промисловості, за підсумками зустрічей було підписано серію угод.

Британія провела першу торгову місію в Україні

Місія відбувалася під егідою Міністерства у справах бізнесу та Міністерства оборони 13-14 грудня і стала продовженням обговорень у рамках виставки оборонної промисловості DSEI у Лондоні щодо можливого партнерства між британськими та українськими компаніями.

A first 🇬🇧 trade mission to 🇺🇦 with @biztradegovuk has seen deals agreed with UK industry partners to bolster cooperation.



Sharing expertise and boosting jobs, investment and prosperity will help build resilience as Ukraine regains its territory.https://t.co/qCoHpExmV8 pic.twitter.com/ihA2aoMRAA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 18, 2023

У рамках цього візиту британські та українські посадовці поспілкувалися з представниками оборонпрому обох країн щодо можливостей довгострокової співпраці.

За підсумками зустрічей підписали серію угод.

Зокрема, британська компанія Babcock отримала трирічний контракт від Міноборони України на обслуговування протимінних суден "Черкаси" та "Чернігів", які раніше передала Британія. Перед цим створили офіс компанії в Україні.

BAE Systems та AMS Integrated Solutions Ltd підписали угоду, яка уможливить пряму спеціалізовану підтримку для українських артсистем на території України. Зокрема, передана Британією артилерія буде ремонтуватися та обслуговуватися в центрах AMS на території України, де працюють українські фахівці.

Компанія Thales підписала меморандум з українською компанією з розробки безпілотників Aerodrone "для забезпечення нових спроможностей для ЗСУ".

Загалом у складі місії були компанії BAE Systems, Babcock, Thales, AMS Global, та KBR. У комюніке зазначають, що в 2024 році плануються нові такі місії і в них зможуть взяти участь інші компанії оборонпрому.