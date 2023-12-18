Британия провела первую торговую миссию в Украине — что известно о соглашении

На прошлой неделе Украину впервые посетила торговая миссия Соединенного Королевства, в составе которой находились представители правительства и оборонной промышленности, по итогам встреч была подписана серия соглашений.
Британия провела первую торговую миссию в Украине
Миссия проходила под эгидой Министерства по делам бизнеса и Министерства обороны 13-14 декабря и стала продолжением обсуждений в рамках выставки оборонной промышленности DSEI в Лондоне по поводу возможного партнерства между британскими и украинскими компаниями.
В рамках этого визита британские и украинские чиновники пообщались с представителями оборонпрома обеих стран по поводу возможностей долгосрочного сотрудничества.
По итогам встреч подписали серию соглашений.
В частности, британская компания Babcock получила трехлетний контракт от Минобороны Украины на обслуживание противоменных судов "Черкассы" и "Чернигов", ранее передавших Британия. Перед этим был создан офис компании в Украине.
BAE Systems и AMS Integrated Solutions Ltd подписали соглашение, которое позволит прямую специализированную поддержку для украинских артсистем на территории Украины. В частности, переданная Британией артиллерия будет ремонтироваться и обслуживаться в центрах AMS на территории Украины, где работают украинские специалисты.
Компания Thales подписала меморандум с украинской компанией по разработке беспилотников Aerodrone "для обеспечения новых возможностей для ВСУ".
В составе миссии были компании BAE Systems, Babcock, Thales, AMS Global и KBR. В коммюнике отмечают, что в 2024 году планируются новые подобные миссии и в них смогут принять участие другие компании оборонпрома.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-