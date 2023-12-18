Британия провела первую торговую миссию в Украине — что известно о соглашении
Категория
Мир
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Британия провела первую торговую миссию в Украине — что известно о соглашении

Минобороны Британии
Британия
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На прошлой неделе Украину впервые посетила торговая миссия Соединенного Королевства, в составе которой находились представители правительства и оборонной промышленности, по итогам встреч была подписана серия соглашений.

Британия провела первую торговую миссию в Украине

Миссия проходила под эгидой Министерства по делам бизнеса и Министерства обороны 13-14 декабря и стала продолжением обсуждений в рамках выставки оборонной промышленности DSEI в Лондоне по поводу возможного партнерства между британскими и украинскими компаниями.

В рамках этого визита британские и украинские чиновники пообщались с представителями оборонпрома обеих стран по поводу возможностей долгосрочного сотрудничества.

По итогам встреч подписали серию соглашений.

В частности, британская компания Babcock получила трехлетний контракт от Минобороны Украины на обслуживание противоменных судов "Черкассы" и "Чернигов", ранее передавших Британия. Перед этим был создан офис компании в Украине.

BAE Systems и AMS Integrated Solutions Ltd подписали соглашение, которое позволит прямую специализированную поддержку для украинских артсистем на территории Украины. В частности, переданная Британией артиллерия будет ремонтироваться и обслуживаться в центрах AMS на территории Украины, где работают украинские специалисты.

Компания Thales подписала меморандум с украинской компанией по разработке беспилотников Aerodrone "для обеспечения новых возможностей для ВСУ".

В составе миссии были компании BAE Systems, Babcock, Thales, AMS Global и KBR. В коммюнике отмечают, что в 2024 году планируются новые подобные миссии и в них смогут принять участие другие компании оборонпрома.

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