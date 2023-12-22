Великобритания ликвидирует свои истребители Eurofighter Typhoon вместо передачи Украине

Министерство обороны Британии окончательно решило дальнейшую судьбу самолетов старейшей модификации Tranche 1, о возможной передаче которых в начале 2023-го писали журналисты.

Великобритания ликвидирует свои истребители Eurofighter Typhoon

Королевские воздушные силы Великобритании, имеющие в активе 30 самолетов Eurofighter Typhoon в модификации Tranche 1, не будут передавать Украине эти истребители.

В начале 2023 года западные СМИ, в частности портал The Drive, сообщал, что Британия якобы может отдать Украине 30 единиц истребителей Eurofighter Typhoon старейшей модификации Tranche 1, используемых при учениях в качестве "агрессоров".

Однако дальнейшая судьба этих машин уже решена не в пользу Украины.

С февраля 2022 года ни один истребитель Eurofighter Typhoon модификации Tranche 1 ни был выведен из эксплуатации, ни передан Вооруженным силам Украины в рамках оборонной помощи, рассказывают в издании UK Defence Journal.

Что будет со старыми Eurofighter Typhoon

В Британии планируется вывести из эксплуатации флот устаревших самолетов и разобрать их на запчасти. Из всех 30 машин 26 единиц Eurofighter Typhoon до конца марта 2025 г. постигнет именно такая участь. Еще четыре самолета будут служить вплоть до 2027 года, вероятно, и дальше играя роль "агрессора" во время учений.

Что касается обновления воздушных машин, то Минобороны Великобритании не предоставляло запрос на это. Специалисты говорят, что это было бы слишком дорого.