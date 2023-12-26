Перші українські пілоти завершили базову підготовку для польотів на F-16

Пресслужба уряду Великої Британії офіційно підтвердила, що перші шестеро українських пілотів уже пройшли базову підготовку у Королівських ВПС і наразі опановують майстерність керування винищувачами F-16 у Данії.
У Британії закінчилася базова підготовка перших українських пілотів для польотів на F-16
Як нагадують представники британського уряду, навчання українських пілотів стартувало ще у серпні 2023 року.
Станом на грудень його успішно завершили шість досвідчених льотчиків-українців.
Окрім того, наголошується, що ще десять пілотів-стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини і тренування у центрифузі у Британії.
З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс.
Як відбувалася підготовка українських пілотів у Британії
Як відомо, у межах британської програми українські пілоти отримали можливість швидко здобути навички, які є вкрай важливими для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах.
Ба більше, вони наближають їх до стандартного підходу до польотів за стандартами НАТО.
Що важливо розуміти, після завершення навчання в Британії наші пілоти також повинні пройти підготовку в іншій європейській країні з підвищення рівня льотної майстерності.
Окрім того, наголошується, що підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності, проходять десятки українських авіаційних техніків.
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