Перші українські пілоти завершили базову підготовку для польотів на F-16

Пресслужба уряду Великої Британії офіційно підтвердила, що перші шестеро українських пілотів уже пройшли базову підготовку у Королівських ВПС і наразі опановують майстерність керування винищувачами F-16 у Данії.

У Британії закінчилася базова підготовка перших українських пілотів для польотів на F-16

Як нагадують представники британського уряду, навчання українських пілотів стартувало ще у серпні 2023 року.

Станом на грудень його успішно завершили шість досвідчених льотчиків-українців.

Окрім того, наголошується, що ще десять пілотів-стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини і тренування у центрифузі у Британії.

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Я пишаюся підтримкою, яку Королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів і наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України, - заявив він. Поширити

Як відбувалася підготовка українських пілотів у Британії

Як відомо, у межах британської програми українські пілоти отримали можливість швидко здобути навички, які є вкрай важливими для переходу до наступного етапу підготовки на західних винищувачах.

Ба більше, вони наближають їх до стандартного підходу до польотів за стандартами НАТО.

Пілоти проходять практичні заняття на літаках Grob Tutor. Вони вивчають загальні процедури керування, пілотування за приладами, навігацію на середньому та низькому рівнях, а також польоти в строю. Поширити

Що важливо розуміти, після завершення навчання в Британії наші пілоти також повинні пройти підготовку в іншій європейській країні з підвищення рівня льотної майстерності.

Окрім того, наголошується, що підготовку з англійської мови, орієнтовану на інженерні спеціальності, проходять десятки українських авіаційних техніків.