Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку для полетов на F-16

Пресс-служба правительства Великобритании официально подтвердила, что первые шесть украинских пилотов уже прошли базовую подготовку в Королевских ВВС и овладевают мастерством управления истребителями F-16 в Дании.
В Британии закончилась базовая подготовка первых украинских пилотов для полетов на F-16
Как напоминают представители британского правительства, обучение украинских пилотов стартовало еще в августе 2023 года.
По состоянию на декабрь его успешно завершили шесть опытных летчиков-украинцев.
Кроме того, указано, что еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировку в центрифуге в Британии.
С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс.
Как происходила подготовка украинских пилотов в Британии
Как известно, в рамках британской программы украинские пилоты получили возможность быстро получить навыки, которые крайне важны для перехода к следующему этапу подготовки обучения полетов на западных истребителях.
Более того, они приближают их к стандартному подходу к полетам по стандартам НАТО.
Что важно понимать, после завершения обучения в Британии наши пилоты также должны пройти подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.
Кроме того, сообщается, что подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности, проходят десятки украинских авиационных техников.
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