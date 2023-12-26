Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку для полетов на F-16
Категория
Мир
Дата публикации

Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку для полетов на F-16

Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку для полетов на F-16
Читати українською
Источник:  Правительство Великобритании

Пресс-служба правительства Великобритании официально подтвердила, что первые шесть украинских пилотов уже прошли базовую подготовку в Королевских ВВС и овладевают мастерством управления истребителями F-16 в Дании.

В Британии закончилась базовая подготовка первых украинских пилотов для полетов на F-16

Как напоминают представители британского правительства, обучение украинских пилотов стартовало еще в августе 2023 года.

По состоянию на декабрь его успешно завершили шесть опытных летчиков-украинцев.

Кроме того, указано, что еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировку в центрифуге в Британии.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс.

Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины, - заявил он.

Как происходила подготовка украинских пилотов в Британии

Как известно, в рамках британской программы украинские пилоты получили возможность быстро получить навыки, которые крайне важны для перехода к следующему этапу подготовки обучения полетов на западных истребителях.

Более того, они приближают их к стандартному подходу к полетам по стандартам НАТО.

Пилоты проходят практические занятия на самолетах Grob Tutor. Они изучают общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю.

Что важно понимать, после завершения обучения в Британии наши пилоты также должны пройти подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.

Кроме того, сообщается, что подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности, проходят десятки украинских авиационных техников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина в скором времени получит F-16 — смогут ли они изменить ход войны
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько западных истребителей необходимо ВСУ для победы — ответ аналитика
Истребители F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ПС пока не видят смысла в доставке истребителей F-16 в Украину — причина
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.