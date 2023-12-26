Первые украинские пилоты завершили базовую подготовку для полетов на F-16

Пресс-служба правительства Великобритании официально подтвердила, что первые шесть украинских пилотов уже прошли базовую подготовку в Королевских ВВС и овладевают мастерством управления истребителями F-16 в Дании.

В Британии закончилась базовая подготовка первых украинских пилотов для полетов на F-16

Как напоминают представители британского правительства, обучение украинских пилотов стартовало еще в августе 2023 года.

По состоянию на декабрь его успешно завершили шесть опытных летчиков-украинцев.

Кроме того, указано, что еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировку в центрифуге в Британии.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс.

Я горжусь поддержкой, которую Королевские ВВС оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземных экипажей, которые будут первой линией обороны в защите неба Украины, - заявил он. Поделиться

Как происходила подготовка украинских пилотов в Британии

Как известно, в рамках британской программы украинские пилоты получили возможность быстро получить навыки, которые крайне важны для перехода к следующему этапу подготовки обучения полетов на западных истребителях.

Более того, они приближают их к стандартному подходу к полетам по стандартам НАТО.

Пилоты проходят практические занятия на самолетах Grob Tutor. Они изучают общие процедуры управления, пилотирование по приборам, навигацию на среднем и низком уровнях, а также полеты в строю. Поделиться

Что важно понимать, после завершения обучения в Британии наши пилоты также должны пройти подготовку в другой европейской стране по повышению уровня летного мастерства.

Кроме того, сообщается, что подготовку по английскому языку, ориентированную на инженерные специальности, проходят десятки украинских авиационных техников.