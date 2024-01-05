У Пентагоні оприлюднили термін навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Залежно від рівня навичок пілотів навчання може тривати від п’яти до восьми місяців. У Пентагоні очікують, що десь до кінця 2024 року льотчики з України зможуть літати на F-16.

Українці навчаються літати на F-16 у США

Українські льотчики у Сполучених Штатах, які проходять підготовку на винищувачах F-16, як очікується, завершать її до кінця 2024 року.

Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

Представник Міноборони США нагадав, що станом на зараз група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, навчання може тривати від п’яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу, – додав Райдер. Поширити

Перед тим невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

В Аризоні українці спочатку вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Окрім США, українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку в Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.

У Британії закінчилася базова підготовка перших українських пілотів для польотів на F-16

Як нагадують представники британського уряду, навчання українських пілотів стартувало ще у серпні 2023 року.

Станом на грудень його успішно завершили шість досвідчених льотчиків-українців.

Окрім того, наголошується, що ще десять пілотів-стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини і тренування у центрифузі у Британії.

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс.