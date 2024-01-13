F-16 чи A-10 — у Повітряних силах назвали першочерговий пріоритет

За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, у пріоритеті для українських військових отримання саме американського винищувача F-16.
Чому для України пріоритетом залишається F-16
Ігнат підкреслив, що американський винищувач 4 покоління F-16 ідеально підходить Україні для досягнення переваги у повітрі над авіацією злочинної армії РФ.
Після цього у перспективі можна розглядати поставки будь-яких видів штурмової авіації та ударних вертольотів від західних партнерів.
Чому F-16, а не А-10
Він підкреслив, що американський штурмовий літак A-10, про який казав командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, призначений для підтримки сухопутних сил шляхом завдання потужних ударів по ворожих наземних цілях.
Однак він значно дорожчий в обслуговуванні, ніж F-16.
Наразі на озброєнні ЗСУ є штурмові літаки Су-25 та вертольоти армійської авіації і Повітряних сил Мі-24, Мі-8, які виконують бойові завдання поблизу лінії фронту.
Окрім цього Україна використовує винищувачі МіГ-29, Су-27, бомбардувальник Су-24М та транспортну авіацію.
Він підкреслив, що в умовах великої кількості ворожих засобів ППО на лінії фронту, а також переваги російських окупантів у повітрі за рахунок більш сучасних літаків, використання штурмової авіації стикається із значними обмеженнями.
І льотчики і вертольотчики завдають сьогодні ударів по противнику методом "кабрірування", тобто – задираючи "ніс" угору, і фактично, по балістичній траєкторії відправляючи некеровані авіаційні ракети.
Ігнат наголошує, що передумовою успіху є завоювання переваги в повітрі, яке зможе забезпечити як літак F-16, так і зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії.
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