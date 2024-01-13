F-16 чи A-10 — у Повітряних силах назвали першочерговий пріоритет

За словами речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, у пріоритеті для українських військових отримання саме американського винищувача F-16.

Чому для України пріоритетом залишається F-16

Ігнат підкреслив, що американський винищувач 4 покоління F-16 ідеально підходить Україні для досягнення переваги у повітрі над авіацією злочинної армії РФ.

Після цього у перспективі можна розглядати поставки будь-яких видів штурмової авіації та ударних вертольотів від західних партнерів.

Позиція Повітряних сил щодо отримання на озброєння західних літаків є незмінною: пріоритетом є F-16, на яких зараз навчаються наші пілоти. Можливо буде інший тип, але саме – багатоцільовий літак, здатний працювати по повітряних, наземних та надводних цілях. Тому F-16 є багатофункціональним і може виконувати ряд цих функцій із широким спектром озброєння, - зазначив речник командування Повітряних сил. Поширити

Чому F-16, а не А-10

Він підкреслив, що американський штурмовий літак A-10, про який казав командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, призначений для підтримки сухопутних сил шляхом завдання потужних ударів по ворожих наземних цілях.

Однак він значно дорожчий в обслуговуванні, ніж F-16.

Платформа А-10 буде занадто обтяжливою для авіації Повітряних сил, у нас просто не вистачить ресурсів для освоєння цього літака, як матеріальних так і людських, - пояснює Ігнат. Поширити

Наразі на озброєнні ЗСУ є штурмові літаки Су-25 та вертольоти армійської авіації і Повітряних сил Мі-24, Мі-8, які виконують бойові завдання поблизу лінії фронту.

Окрім цього Україна використовує винищувачі МіГ-29, Су-27, бомбардувальник Су-24М та транспортну авіацію.

Зрозуміло, що для Сухопутних військ дуже важлива підтримка з повітря. Але цю функцію якраз і виконують Су-25 та вертольоти, - наголошує Ігнат. Поширити

Він підкреслив, що в умовах великої кількості ворожих засобів ППО на лінії фронту, а також переваги російських окупантів у повітрі за рахунок більш сучасних літаків, використання штурмової авіації стикається із значними обмеженнями.

І льотчики і вертольотчики завдають сьогодні ударів по противнику методом "кабрірування", тобто – задираючи "ніс" угору, і фактично, по балістичній траєкторії відправляючи некеровані авіаційні ракети.

Ігнат наголошує, що передумовою успіху є завоювання переваги в повітрі, яке зможе забезпечити як літак F-16, так і зенітні ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії.