F-16 или A-10 – в Воздушных силах назвали первоочередной приоритет

По словам представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, в приоритете для украинских военных получение именно американского истребителя F-16.

Почему для Украины приоритетом остается F-16

Игнат подчеркнул, что американский истребитель 4 поколения F-16 идеально подходит Украине для достижения преимущества в воздухе авиации преступной армии РФ.

Затем в перспективе можно рассматривать поставки любых видов штурмовой авиации и ударных вертолетов от западных партнеров.

Позиция Воздушных сил по получению на вооружение западных самолетов неизменна: приоритетом является F-16, на которых сейчас учатся наши пилоты. Возможно, будет другой тип, но именно – многоцелевой самолет, способный работать по воздушным, наземным и надводным целям. Поэтому F-16 многофункциональный и может выполнять ряд этих функций с широким спектром вооружения, - отметил спикер командования Воздушных сил. Поделиться

Почему F-16, а не А-10

Он подчеркнул, что американский штурмовой самолет A-10, о котором говорил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, предназначен для поддержки сухопутных сил путем нанесения мощных ударов по враждебным наземным целям.

Однако он значительно дороже в обслуживании, чем F-16.

Платформа А-10 будет слишком обременительной для авиации Воздушных сил, у нас просто не хватит ресурсов для освоения этого самолета, как материальных, так и человеческих, - объясняет Игнат. Поделиться

На вооружении ВСУ находятся штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты армейской авиации и Воздушных сил Ми-24, Ми-8, выполняющие боевые задания вблизи линии фронта.

Кроме этого, Украина использует истребители МиГ-29, Су-27, бомбардировщик Су-24М и транспортную авиацию.

Понятно, что для Сухопутных войск очень важна поддержка из воздуха. Но эту функцию как раз и выполняют Су-25 и вертолеты, - подчеркивает Игнат. Поделиться

Он подчеркнул, что в условиях большого количества враждебных средств ПВО на линии фронта, а также преимущества российских окупантов в воздухе за счет более современных самолетов, использование штурмовой авиации сталкивается со значительными ограничениями.

И летчики и вертолетчики наносят сегодня удары по противнику методом "кабрирования", то есть – задирая "нос" вверх, и фактически, по баллистической траектории отправляя неуправляемые авиационные ракеты.

Игнат отмечает, что предпосылкой успеха является завоевание преимущества в воздухе, которое сможет обеспечить как самолет F-16, так и зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия.