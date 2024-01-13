F-16 или A-10 – в Воздушных силах назвали первоочередной приоритет

По словам представителя командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, в приоритете для украинских военных получение именно американского истребителя F-16.
Почему для Украины приоритетом остается F-16
Игнат подчеркнул, что американский истребитель 4 поколения F-16 идеально подходит Украине для достижения преимущества в воздухе авиации преступной армии РФ.
Затем в перспективе можно рассматривать поставки любых видов штурмовой авиации и ударных вертолетов от западных партнеров.
Почему F-16, а не А-10
Он подчеркнул, что американский штурмовой самолет A-10, о котором говорил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский, предназначен для поддержки сухопутных сил путем нанесения мощных ударов по враждебным наземным целям.
Однако он значительно дороже в обслуживании, чем F-16.
На вооружении ВСУ находятся штурмовые самолеты Су-25 и вертолеты армейской авиации и Воздушных сил Ми-24, Ми-8, выполняющие боевые задания вблизи линии фронта.
Кроме этого, Украина использует истребители МиГ-29, Су-27, бомбардировщик Су-24М и транспортную авиацию.
Он подчеркнул, что в условиях большого количества враждебных средств ПВО на линии фронта, а также преимущества российских окупантов в воздухе за счет более современных самолетов, использование штурмовой авиации сталкивается со значительными ограничениями.
И летчики и вертолетчики наносят сегодня удары по противнику методом "кабрирования", то есть – задирая "нос" вверх, и фактически, по баллистической траектории отправляя неуправляемые авиационные ракеты.
Игнат отмечает, что предпосылкой успеха является завоевание преимущества в воздухе, которое сможет обеспечить как самолет F-16, так и зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия.
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