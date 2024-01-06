В Воздушных силах не подтвердили информацию о задержке Данией передачи F-16 Украине

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пока нет никакого официального подтверждения информации о задержке Данией передачи Украине первых истребителей F-16.
Что говорят в ПС о сроках передачи Данией F-16 Украине
Игнат подчеркнул, что на сайте Минобороны Дании нет никаких официальных заявлений относительно переноса сроков передачи Украине американских истребителей F-16.
Игнат подчеркнул, что еще ни одно государство не проходило обучение управлению F-16 в столь короткие сроки.
Он также добавил, что у Украины есть собственный постепенный план действий, который последовательно реализуется.
Что могло заставить Данию отложить решение по передаче Украине F-16
По мнению аналитиков издания Defense Express, решение о переносе сроков передачи Украине первых истребителей F-16 Данией могло быть принято из-за проблем со строительством соответствующей инфраструктуры для этих истребителей в Украине.
В Минобороны Дании напрямую не называют причину задержки, но признают, что "первые шесть украинских пилотов находятся в воздухе над Скридструпом и могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне".
Эксперты предполагают, что на подготовку соответствующей инфраструктуры для использования и обслуживания F-16 Украине может просто необходимо гораздо больше времени.
Кроме этого, как указывают аналитики, не менее актуален вопрос защиты военных аэродромов.