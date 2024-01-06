В Воздушных силах не подтвердили информацию о задержке Данией передачи F-16 Украине

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пока нет никакого официального подтверждения информации о задержке Данией передачи Украине первых истребителей F-16.

Что говорят в ПС о сроках передачи Данией F-16 Украине

Игнат подчеркнул, что на сайте Минобороны Дании нет никаких официальных заявлений относительно переноса сроков передачи Украине американских истребителей F-16.

Смотрим на сайте Министерства обороны Дании. Там никаких заявлений. Издание ссылается на какие-то свои источники... Разумеется, оно не просто, - подчеркнул представитель ПС ВСУ. Поделиться

Игнат подчеркнул, что еще ни одно государство не проходило обучение управлению F-16 в столь короткие сроки.

Ни одно государство так не проходило. Украине дали зеленый свет, Украина делает это ускоренными темпами. Поэтому, какие там источники и что там происходит, я не могу вам подтвердить, потому что это не слишком раскрывается. Давайте смотреть официальные источники. Что-то заявляют партнеры? Не заявляют. Не нужно делать из этого какую-либо катастрофу или измену, - подчеркнул спикер ПС ВСУ. Поделиться

Он также добавил, что у Украины есть собственный постепенный план действий, который последовательно реализуется.

Пилоты учатся. Хотелось бы до конца года, но речь уже шла о терминах "весной"... В Украине готовится инфрастуктура, подготовка пилотов продолжается. Нет смысла поставлять самолеты в Украину до конца прошлого года. Зачем? Чтобы они здесь стояли? – спрашивает Игнат. Поделиться

Что могло заставить Данию отложить решение по передаче Украине F-16

По мнению аналитиков издания Defense Express, решение о переносе сроков передачи Украине первых истребителей F-16 Данией могло быть принято из-за проблем со строительством соответствующей инфраструктуры для этих истребителей в Украине.

В Минобороны Дании напрямую не называют причину задержки, но признают, что "первые шесть украинских пилотов находятся в воздухе над Скридструпом и могут быть готовы к боевым полетам на F-16 к весне".

Поэтому единственными остающимися причинами задержки являются лишь вопросы логистики и готовность наземной инфраструктуры в Украине, - отмечают аналитики. Поделиться

Эксперты предполагают, что на подготовку соответствующей инфраструктуры для использования и обслуживания F-16 Украине может просто необходимо гораздо больше времени.

Кроме этого, как указывают аналитики, не менее актуален вопрос защиты военных аэродромов.