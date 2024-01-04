Бельгия отправит в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов

Бельгия отправит два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек для участия в обучении украинских пилотов на этих самолетах.

Что известно об обучении на F-16

Два бельгийских самолета F-16B разместят на датской авиабазе Скидструп с марта по сентябрь, в течение двух периодов по восемь недель.

Учеба будет включать подготовку не только пилотов, но и украинских инженеров и планировщиков миссий.

Эта тренировочная миссия является частью «коалиции F-16», к которой присоединились 13 стран, в том числе Бельгия, под руководством Дании, Нидерландов и США.

Ранее об отправке своих истребителей в Данию для учения украинских пилотов заявила Норвегия. Норвежские военно-воздушные силы заменили свои собственные F-16 новыми F-35.

F-16 для Украины: что известно

Украина ожидает более 70 американских истребителей F-16 от Нидерландов (42 машины ) , из которых часть тренировочных), Дании (19 единиц), Норвегии (количество не объявлено) и Бельгии (заявлена передача нескольких единиц). В сентябре стало известно, что власти Швеции размышляют над передачей Украине в будущем истребителей Saab JAS 39 Gripen .

Украинские пилоты и технический персонал проходят подготовку в Дании, Британии и США. К подготовке также согласились присоединиться Франция, Бельгия и Канада. В Румынии был открыт учебный центр подготовки пилотов F-16, где будут учиться и украинцы.

20 ноября делегация Министерства обороны Украины на конференции в Копенгагене представила западным союзникам концепцию новой спецструктуры по интеграции истребителей F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

Газета The Wall Street Journal писала, что украинские пилоты могут начать использовать F-16 в бою уже в феврале 2024 года, то есть этой зимой при условии, что не будет задержек с поставками.

26 декабря 2023 года первые украинские пилоты завершили обучение в Великобритании. Теперь они учатся управлять истребителями F-16 в Дании.