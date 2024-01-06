У Повітряних силах не підтвердили інформацію про затримку Данією передачі F-16 Україні

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, наразі не має ніякого офіційного підтвердження інформації щодо затримки Данією передачі Україні перших винищувачів F-16.
Що кажуть у ПС стосовно термінів передачі Данією F-16 Україні
Ігнат підкреслив, що на сайті Міноборони Данії не має ніяких офіційних заяв стосовно перенесення термінів передачі Україні американських винищувачів F-16.
Ігнат наголосив, що ще жодна держава не проходила навчання керуванню F-16 у такі короткі терміни.
Він також додав, що Україна має власний поступовий план дій, який послідовно реалізується.
Що могло змусити Данію відкласти рішення щодо передачі Україні F-16
На думку аналітиків видання Defense Express, рішення щодо перенесення термінів передачі Україні перших винищувачів F-16 Данією могло бути прийняте через проблеми із будівництвом відповідної інфраструктури для цих винищувачів в Україні.
В Міноборони Данії напряму не називають причини затримки, але визнають, що "перші шість українських пілотів знаходяться у повітрі над Скрідструпом і можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до весни".
Експерти припускають, що на підготовку відповідної інфраструктури для використання та обслуговування F-16 Україні може просто необхідно значно більше часу.
Окрім цього, як вказують аналітики, не менше актуальним є питання захисту військових аеродромів.
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