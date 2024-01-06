У Повітряних силах не підтвердили інформацію про затримку Данією передачі F-16 Україні

Що кажуть у ПС стосовно термінів передачі Данією F-16 Україні

Ігнат підкреслив, що на сайті Міноборони Данії не має ніяких офіційних заяв стосовно перенесення термінів передачі Україні американських винищувачів F-16.

Дивимось на сайт Міністерства оборони Данії. Там жодних заяв. Видання посилається на якісь свої джерела... Зрозуміло, воно не просто, - підкреслив речник ПС ЗСУ. Поширити

Ігнат наголосив, що ще жодна держава не проходила навчання керуванню F-16 у такі короткі терміни.

Жодна держава так не проходила. Україні дали зелене світло, Україна робить це прискореними темпами. Тому, які там джерела і що там відбувається, я не можу вам підтвердити, бо це не надто розкривається. Давайте дивитися офіційні джерела. Щось заявляють партнери? Не заявляють. Не потрібно робити з цього якусь катастрофу чи зраду, - підкреслив речник ПС ЗСУ. Поширити

Він також додав, що Україна має власний поступовий план дій, який послідовно реалізується.

Пілоти навчаються. Хотілося б до кінця року, але мова вже йшла про терміни "на весні"... В Україні готується інфрастуктура, підготовка пілотів триває. Немає сенсу постачати літаки в Україну до кінця минулого року. Для чого? Щоб вони тут стояли? - питається Ігнат. Поширити

Що могло змусити Данію відкласти рішення щодо передачі Україні F-16

На думку аналітиків видання Defense Express, рішення щодо перенесення термінів передачі Україні перших винищувачів F-16 Данією могло бути прийняте через проблеми із будівництвом відповідної інфраструктури для цих винищувачів в Україні.

В Міноборони Данії напряму не називають причини затримки, але визнають, що "перші шість українських пілотів знаходяться у повітрі над Скрідструпом і можуть бути готові до бойових польотів на F-16 до весни".

Тож єдиними причинами затримки, які залишаються, є лише питання логістики і готовнсть наземної інфраструктури в Україні, - зазначають аналітики. Поширити

Експерти припускають, що на підготовку відповідної інфраструктури для використання та обслуговування F-16 Україні може просто необхідно значно більше часу.

Окрім цього, як вказують аналітики, не менше актуальним є питання захисту військових аеродромів.