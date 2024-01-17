ВСУ очистили Азовское море от авиации армии РФ — спикер ВС ВСУ

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские военные лишили авиацию преступной армии РФ возможности безопасно чувствовать себя в регионе Черного и Азовского морей.

Как ВСУ лишают российских окупантов преимущества в воздухе

В частности, Игнат отметил, что после того, как украинские военные сбили самолеты-разведчики российских окупантов А-50 и Ил-22 над Азовским морем, вражеской авиации в этом районе значительно уменьшилось.

Азовское море стало чище российской авиации. Сейчас там наблюдается практически один-два самолета, осуществляющих патрулирование. Собственно это следствие случившегося недавно – уничтожение самолета А-50 и Ил-22, - объясняет спикер ПС ВСУ. Поделиться

Он также не исключил, что командование преступной армии РФ отправит новый самолет в этот район, поскольку у врага нет проблем с опрокидыванием техники на это направление.

Будет решение и перелетят с других аэродромов те борта, которые готовы к выполнению задач. Не так давно сразу три А-50 работали в воздушном пространстве – два в Азовском и на востоке третьем. Возможно, это какие-то их вынужденные действия, работают они в паре с Ил-22. К сожалению, есть у них эти борта, но это не десятки, это единицы. С отремонтированных и модернизированных может быть до 5 А-50, – отметил Игнат. Поделиться

По его словам, уничтожение самолета-разведчика оккупационной армии РФ А-50 было мечтой украинских военных.

И блестяще проведенная операция по уничтожению А-50 облетела весь мир. У России серьезные имиджевые потери. И не только, но и потерю боевой единицы. Если их было 5 единиц в боевом состоянии, это минус 20% воздушных радаров России. Это очень серьезный удар, – отметил Игнат. Поделиться

Что известно об активности вражеских дронов на юге Украины

Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что большое количество БПЛА преступной армии РФ активно действует вдоль русла Днепра, преимущественно на территории Херсонской и Николаевской областей.

Он подчеркнул, что в течение первой половины 17 января было зафиксировано не менее 10 вражеских дронов.

Там наша противовоздушная оборона отрабатывает неплохо. Воздушное командование юга уничтожило в течение дня два БПЛА на этом направлении – один ударный "Ланцет" и один разведывательный БПЛА, - подчеркнул Игнат. Поделиться

По его словам, за прошедшую ночь подразделениями ПВО было уничтожено 19 ударных вражеских БпЛА типа Shahed.

Это прекрасный результат работы противовоздушной обороны, но, к сожалению, мы видим, что есть и падение обломков, и страдают люди, - отметил Игнат. Поделиться

Спикер ПС ВСУ отметил, что враг применил зенитные ракеты С-300 для удара по Харьковщине и немало пострадавших.

Это террористическое оружие, которое летит по баллистике, и от него могут быть серьезные последствия именно в густо населенных городах, - отметил Игнат. Поделиться

Он напомнил, что несколько часов назад была сбита на востоке государства очередная ракета Х-59.

В то же время руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты пытаются запутать украинские ПВО.

Видим попытки разветвить усилия ПВО и рассредоточить нашу сконцентрированность. Если анализировать прошлогоднюю атаку, то там один дрон был на Кировоградщину, один дрон на Николаевщину, а затем пошли на Одесщину, - подчеркнула спикер. Поделиться

Гуменюк объяснила, что таким образом военные РФ пытались промерить, где и как будут работать ВСУ.

Могу заметить, что в боевом времени были применены не только "Шахеды" ночью, но и через несколько часов враг совершил ракетную атаку. По Одесщине был удар Ониксами, хотя на небе над Черным морем имитировалась активность тактической авиации. Все эти уловки направлены на запутывание реагирования систем ПВО, - добавила спикер ОК "Юг". Поделиться

При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что российские военные преступники очень быстро учатся на опыте войны против Украины.

В частности, по его словам, они переоборудовали собственную крылатую ракету Х-101.

Враг учится, учится довольно быстро. Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 - это совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году, - отмечает представитель ГУР. Поделиться

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день это уже ракета с активной системой радиоэлектронной борьбы, а также с активной защитой от выбросов тепловых ловушек.