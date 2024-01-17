ВСУ очистили Азовское море от авиации армии РФ — спикер ВС ВСУ

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские военные лишили авиацию преступной армии РФ возможности безопасно чувствовать себя в регионе Черного и Азовского морей.
Как ВСУ лишают российских окупантов преимущества в воздухе
В частности, Игнат отметил, что после того, как украинские военные сбили самолеты-разведчики российских окупантов А-50 и Ил-22 над Азовским морем, вражеской авиации в этом районе значительно уменьшилось.
Он также не исключил, что командование преступной армии РФ отправит новый самолет в этот район, поскольку у врага нет проблем с опрокидыванием техники на это направление.
По его словам, уничтожение самолета-разведчика оккупационной армии РФ А-50 было мечтой украинских военных.
Что известно об активности вражеских дронов на юге Украины
Спикер ПС ВСУ подчеркнул, что большое количество БПЛА преступной армии РФ активно действует вдоль русла Днепра, преимущественно на территории Херсонской и Николаевской областей.
Он подчеркнул, что в течение первой половины 17 января было зафиксировано не менее 10 вражеских дронов.
По его словам, за прошедшую ночь подразделениями ПВО было уничтожено 19 ударных вражеских БпЛА типа Shahed.
Спикер ПС ВСУ отметил, что враг применил зенитные ракеты С-300 для удара по Харьковщине и немало пострадавших.
Он напомнил, что несколько часов назад была сбита на востоке государства очередная ракета Х-59.
В то же время руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты пытаются запутать украинские ПВО.
Гуменюк объяснила, что таким образом военные РФ пытались промерить, где и как будут работать ВСУ.
При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что российские военные преступники очень быстро учатся на опыте войны против Украины.
В частности, по его словам, они переоборудовали собственную крылатую ракету Х-101.
Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день это уже ракета с активной системой радиоэлектронной борьбы, а также с активной защитой от выбросов тепловых ловушек.