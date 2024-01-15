Буданов объяснил важность уничтожения российского самолета А-50

Как отмечает глава ГУР Кирилл Буданов, уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, по всей видимости, повлияет на способность врага поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно".
Уничтожение Украиной А-50 стало новым мощным ударом для РФ
Шеф украинской разведки также добавил, что по состоянию на сегодняшний день у страны-агрессорки осталось всего восемь А-50 в хорошем состоянии.
Что известно об уничтожении Украиной российских А-50 и Ил-22М
Вечером 14 января впервые появилась информация о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М,
Только утром 15 января эту новость частично подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Чуть позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что воздушные силы ВСУ смогли сбить два важных российских судна – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.
Как сообщил впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 вероятно уцелел после поражения, однако отремонтировать оккупанты его не смогут.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-