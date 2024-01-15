Буданов объяснил важность уничтожения российского самолета А-50

Как отмечает глава ГУР Кирилл Буданов, уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, по всей видимости, повлияет на способность врага поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно".

Уничтожение Украиной А-50 стало новым мощным ударом для РФ

А-50 был сбит и взорвался… Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению, им удалось совершить аварийную посадку в Анапе, - рассказал Кирилл Буданов. Поделиться

Шеф украинской разведки также добавил, что по состоянию на сегодняшний день у страны-агрессорки осталось всего восемь А-50 в хорошем состоянии.

Уничтожение самолета, вероятно, окажет влияние на способность РФ действовать и поддерживать связь в зоне конфликта "круглосуточно", - отмечает глава ГУР. Поделиться

Что известно об уничтожении Украиной российских А-50 и Ил-22М

Вечером 14 января впервые появилась информация о сбитии российского разведывательного самолета А-50 и повреждении вражеского воздушного командного пункта Ил-22М,

Только утром 15 января эту новость частично подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Чуть позже Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что воздушные силы ВСУ смогли сбить два важных российских судна – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и воздушный пункт управления.

Благодарю Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье! – сказано в заявлении генерала. Поделиться

Как сообщил впоследствии спикер Воздушных сил Юрий Игнат, воздушный пункт управления российских оккупантов Ил-22 вероятно уцелел после поражения, однако отремонтировать оккупанты его не смогут.