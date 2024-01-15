Буданов пояснив важливість знищення російського літака А-50

Як зазначає глава ГУР Кирило Буданов, знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, певно, вплине на здатність ворога підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово".

Знищення Україною А-50 стало новим потужним ударом для РФ

А-50 був збитий і вибухнув… Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі, - розповів Кирило Буданов. Поширити

Шеф української розвідки також додав, що станом на сьогодні у країни-агресорки залишилося лише вісім А-50 в хорошому стані.

Знищення літака, ймовірно, вплине на здатність РФ діяти і підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово", - зазначає глава ГУР. Поширити

Що відомо про знищення Україною російських А-50 та Іл-22М

Увечері 14 січня вперше з’явилася інформація про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М,

Лише вранці 15 січня цю новину частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Трохи згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що повітряні сили ЗСУ змогли збити два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.

Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! - йдеться в заяві генерала. Поширити

Як повідомив згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 ймовірно вцілів після ураження, однак відремонтувати окупанти його не зможуть.