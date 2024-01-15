Буданов пояснив важливість знищення російського літака А-50
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов пояснив важливість знищення російського літака А-50

А-50
Джерело:  Financial Times

Як зазначає глава ГУР Кирило Буданов, знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, певно, вплине на здатність ворога підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово".

Знищення Україною А-50 стало новим потужним ударом для РФ

А-50 був збитий і вибухнув… Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі, - розповів Кирило Буданов.

Шеф української розвідки також додав, що станом на сьогодні у країни-агресорки залишилося лише вісім А-50 в хорошому стані.

Знищення літака, ймовірно, вплине на здатність РФ діяти і підтримувати зв'язок в зоні конфлікту "цілодобово", - зазначає глава ГУР.

Що відомо про знищення Україною російських А-50 та Іл-22М

Увечері 14 січня вперше з’явилася інформація про збиття російського розвідувального літака А-50 та про пошкодження ворожого повітряного командного пункту Іл-22М,

Лише вранці 15 січня цю новину частково підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Трохи згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний офіційно заявив, що повітряні сили ЗСУ змогли збити два важливих російських судна − літак дальнього радіолокаційного виявлення та повітряний пункт управління.

Дякую Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї! - йдеться в заяві генерала.

Як повідомив згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повітряний пункт управління російських окупантів Іл-22 ймовірно вцілів після ураження, однак відремонтувати окупанти його не зможуть.

Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе! Літак горів, серед екіпажу є поранені, сподіваюсь і 200-ті!

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Підбитий російський Іл-22 відновленню не підлягає, серед екіпажу є поранені — Ігнат
Іл-22
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дізналося масштаби виробництва Росією власних "Шахедів"
Шахед
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Австралія збирається утилізувати гелікоптери, які запросила Україна
Taipan

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм