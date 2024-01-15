ГУР дізналося масштаби виробництва Росією власних "Шахедів"

Згідно з даними українських розвідників, РФ уже запустила виробництво "Шахедів" на своїй території. Щомісяця окупантам вдається збирати 330-350 одиниць цих БПЛА.
Росія уже виробляє “Шахеди”: що відомо
Генерал-майор заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький зазначає, що процес виробництва дронів не надто простий, тому говорити про якусь більш-менш стабільну кількість "Шахедів", яку загарбникам вдається збирати щомісяця, поки не можна.
За його словами, все залежить від того, чи є деталі, корпуси, бойові частини, двигуни.
Якщо немає хоч одного елементу - процес суттєво гальмується.
Вадим Скібіцький також нагадав, що Москва підписала з Тегераном контракт щодо постачання безпілотників з території Ірану.
Однак і цього ворогу виявилося замало, тому він налагодив власне виробництво, яке вже працює на території Росії, зокрема в Єлабузі:
РФ хоче вийти на повний замкнений цикл виробництва “Шахедів”
Як зазначають у ГУР, російська влада розраховує на те, що зможе це зробити до 2024 року.
Однак українські розвідники мають сумніви у реалізації цього плану.
Вадим Скібіцький також офіційно підтвердив, що минулого місяця було зафіксовано найбільш масоване застосування "Шахедів".
За його словами, йдеться про близько 770-780 цих ударних БПЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-