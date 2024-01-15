ГУР дізналося масштаби виробництва Росією власних "Шахедів"

Згідно з даними українських розвідників, РФ уже запустила виробництво "Шахедів" на своїй території. Щомісяця окупантам вдається збирати 330-350 одиниць цих БПЛА.

Росія уже виробляє “Шахеди”: що відомо

Генерал-майор заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький зазначає, що процес виробництва дронів не надто простий, тому говорити про якусь більш-менш стабільну кількість "Шахедів", яку загарбникам вдається збирати щомісяця, поки не можна.

За його словами, все залежить від того, чи є деталі, корпуси, бойові частини, двигуни.

Якщо немає хоч одного елементу - процес суттєво гальмується.

Але, як і у випадку з ракетами, всі "Шахеди" або так звані "Герань-2", що виготовляються, відразу йдуть на бойове застосування. І тому ми й бачимо різну кількість безпілотників, що застосовуються. Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра. Поширити

Вадим Скібіцький також нагадав, що Москва підписала з Тегераном контракт щодо постачання безпілотників з території Ірану.

Однак і цього ворогу виявилося замало, тому він налагодив власне виробництво, яке вже працює на території Росії, зокрема в Єлабузі:

Там розгорнуто мінімум дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектуючі надходять з інших країн. Поширити

РФ хоче вийти на повний замкнений цикл виробництва “Шахедів”

Як зазначають у ГУР, російська влада розраховує на те, що зможе це зробити до 2024 року.

Однак українські розвідники мають сумніви у реалізації цього плану.

Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази – мікросхем, чіпів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні Російська Федерація здатна виготовляти. Поширити

Вадим Скібіцький також офіційно підтвердив, що минулого місяця було зафіксовано найбільш масоване застосування "Шахедів".

За його словами, йдеться про близько 770-780 цих ударних БПЛА.