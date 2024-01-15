ГУР узнало масштабы производства Россией собственных "Шахедов"

Согласно данным украинских разведчиков, РФ уже запустила производство "Шахедов" на своей территории. Ежемесячно оккупантам удается собирать 330-350 единиц этих БПЛА.

Россия уже производит "Шахеды": что известно

Генерал-майор заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий отмечает, что процесс производства дронов не слишком прост, поэтому говорить о каком-то более или менее стабильном количестве "Шахедов", которое захватчикам удается собирать ежемесячно, пока нельзя.

По его словам, все зависит от того, есть ли детали, корпуса, боевые части, двигатели.

Если нет хоть одного элемента — процесс существенно тормозится.

Но, как и в случае с ракетами, все изготавливаемые "Шахеды" или так называемые "Герань-2" сразу идут на боевое применение. Поэтому мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они уже иссякают, и все эти запускаемые БПЛА буквально поступают с конвейера. Поделиться

Вадим Скибицкий также напомнил, что Москва подписала с Тегераном контракт о поставках беспилотников с территории Ирана.

Однако и этого врагу оказалось мало, поэтому он наладил собственное производство, уже работающее на территории России, в частности в Елабуге.

Там развернуто минимум две линии производства. Но в большинстве своем комплектующие поступают из других стран. Поделиться

РФ хочет выйти на полный замкнутый цикл производства "Шахедов"

Как отмечают в ГУР, российские власти рассчитывают на то, что смогут это сделать до 2024 года.

Однако украинские разведчики сомневаются в реализации этого плана.

Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например электронной базы — микросхем, чипов и т.д. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодняшний день Российская Федерация способна изготавливать. Поделиться

Вадим Скибицкий также официально подтвердил, что в прошлом месяце было зафиксировано наиболее массированное применение "Шахедов".

По его словам, речь идет об около 770-780 этих ударных БПЛА.