В ГУР обнародовали впечатляющие результаты спецподразделения "Кабул 9" — видео

В Главном управлении разведки Минобороны показали результаты боевой работы спецподразделения "Кабул 9".
Что известно об успехах спецподразделения "Кабул 9"
Как рассказали в ГУР, с начала участия в боевых действиях воины спецподразделения сами по себе сожгли враждебных:
12 танков;
25 бронированных машин;
2 самолета Су-25;
11 артсистем;
12 комплексов РЭБ.
Чем еще известно спецподразделение "Кабул 9"
Кроме этого, спецподразделение работало во взаимодействии с различными оперативно-тактическими группировками Вооруженных Сил Украины.
В частности, операторы дронов подразделения помогли обнаружить, скорректировать огонь и уничтожить:
33 САУ;
16 комплексов РЭБ и РЭР;
24 ЗРК;
2 командных пункта врага.
В ГУР рассказали, что подразделение было создано в начале полномасштабного вторжения России. Его созданию помог непосредственно руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Он был сформирован из ветеранов украинских спецслужб и ВСУ.
«Название спецподразделения — аббревиатура, смысл которой известен только его воинам.
После участия в битве за Киев в Гостомеле и Броварском направлении разведчики-спецназначители отправились на юг Украины, где до сих пор продолжают уничтожать врага", — сказано в сообщении.
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