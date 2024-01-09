В ГУР обнародовали впечатляющие результаты спецподразделения "Кабул 9" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР обнародовали впечатляющие результаты спецподразделения "Кабул 9" — видео

ГУР
Спецназ ГУР
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В Главном управлении разведки Минобороны показали результаты боевой работы спецподразделения "Кабул 9".

Что известно об успехах спецподразделения "Кабул 9"

Как рассказали в ГУР, с начала участия в боевых действиях воины спецподразделения сами по себе сожгли враждебных:

  • 12 танков;

  • 25 бронированных машин;

  • 2 самолета Су-25;

  • 11 артсистем;

  • 12 комплексов РЭБ.

Чем еще известно спецподразделение "Кабул 9"

Кроме этого, спецподразделение работало во взаимодействии с различными оперативно-тактическими группировками Вооруженных Сил Украины.

В частности, операторы дронов подразделения помогли обнаружить, скорректировать огонь и уничтожить:

  • 33 САУ;

  • 16 комплексов РЭБ и РЭР;

  • 24 ЗРК;

  • 2 командных пункта врага.

В ГУР рассказали, что подразделение было создано в начале полномасштабного вторжения России. Его созданию помог непосредственно руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Он был сформирован из ветеранов украинских спецслужб и ВСУ.

«Название спецподразделения — аббревиатура, смысл которой известен только его воинам.
После участия в битве за Киев в Гостомеле и Броварском направлении разведчики-спецназначители отправились на юг Украины, где до сих пор продолжают уничтожать врага", — сказано в сообщении.

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