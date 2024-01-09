В ГУР обнародовали впечатляющие результаты спецподразделения "Кабул 9" — видео

Что известно об успехах спецподразделения "Кабул 9"

Как рассказали в ГУР, с начала участия в боевых действиях воины спецподразделения сами по себе сожгли враждебных:

12 танков;

25 бронированных машин;

2 самолета Су-25;

11 артсистем;

12 комплексов РЭБ.

Чем еще известно спецподразделение "Кабул 9"

Кроме этого, спецподразделение работало во взаимодействии с различными оперативно-тактическими группировками Вооруженных Сил Украины.

В частности, операторы дронов подразделения помогли обнаружить, скорректировать огонь и уничтожить:

33 САУ;

16 комплексов РЭБ и РЭР;

24 ЗРК;

2 командных пункта врага.

В ГУР рассказали, что подразделение было создано в начале полномасштабного вторжения России. Его созданию помог непосредственно руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Он был сформирован из ветеранов украинских спецслужб и ВСУ.

«Название спецподразделения — аббревиатура, смысл которой известен только его воинам.

После участия в битве за Киев в Гостомеле и Броварском направлении разведчики-спецназначители отправились на юг Украины, где до сих пор продолжают уничтожать врага", — сказано в сообщении.