У ГУР оприлюднили вражаючі результати спецпідрозділу "Кабул 9" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР оприлюднили вражаючі результати спецпідрозділу "Кабул 9" — відео

ГУР
Спецпризначенці ГУР
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У Головному управлінні розвідки Міноборони показали результати бойової роботи спецпідрозділу "Кабул 9". 

Що відомо про успіхи спецпідрозділу "Кабул 9"

Як розповіли у ГУР, з початку участі у бойових діях воїни спецпідрозділу власними силами й засобами спалили ворожих:

  • 12 танків;

  • 25 броньованих машин;

  • 2 літаки Су-25;

  • 11 артсистем;

  • 12 комплексів РЕБ.

Чим ще відомий спецпідрозділ "Кабул 9"

Окрім цього спецпідрозділ працював у взаємодії з різними оперативно-тактичними угрупованнями Збройних Сил України.

Зокрема, оператори дронів підрозділу допомогли виявити, скоригувати вогонь та знищити:

  • 33 САУ;

  • 16 комплексів РЕБ та РЕР;

  • 24 ЗРК;

  • 2 командні пункти ворога.

У ГУР розповіли, що підрозділ було створено на початку повномасштабного вторгнення Росії. Його створенню посприяв безпосередньо керівник ГУР МО України Кирило Буданов. Його було сформовано з ветеранів українських спецслужб та ЗСУ.

"Назва спецпідрозділу - абревіатура, сенс якої відомий лише його воїнам.
Після участі у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку розвідники-спецпризначенці вирушили на південь України, де донині продовжують нищити ворога", - сказано у повідомленні.

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