У ГУР оприлюднили вражаючі результати спецпідрозділу "Кабул 9" — відео

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали результати бойової роботи спецпідрозділу "Кабул 9".
Що відомо про успіхи спецпідрозділу "Кабул 9"
Як розповіли у ГУР, з початку участі у бойових діях воїни спецпідрозділу власними силами й засобами спалили ворожих:
12 танків;
25 броньованих машин;
2 літаки Су-25;
11 артсистем;
12 комплексів РЕБ.
Чим ще відомий спецпідрозділ "Кабул 9"
Окрім цього спецпідрозділ працював у взаємодії з різними оперативно-тактичними угрупованнями Збройних Сил України.
Зокрема, оператори дронів підрозділу допомогли виявити, скоригувати вогонь та знищити:
33 САУ;
16 комплексів РЕБ та РЕР;
24 ЗРК;
2 командні пункти ворога.
У ГУР розповіли, що підрозділ було створено на початку повномасштабного вторгнення Росії. Його створенню посприяв безпосередньо керівник ГУР МО України Кирило Буданов. Його було сформовано з ветеранів українських спецслужб та ЗСУ.
"Назва спецпідрозділу - абревіатура, сенс якої відомий лише його воїнам.
Після участі у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку розвідники-спецпризначенці вирушили на південь України, де донині продовжують нищити ворога", - сказано у повідомленні.
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