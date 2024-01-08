ГУР отримало секретні дані з підприємства РФ, де виробляють БпЛА "Орлан" та засоби РЕБ

Розвідка отримала секретні дані російського підприємства ВПК

У ГУР зазначають, що “СТЦ” перебуває під санкціями з 2016 року. На потужностях підприємства виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України.

Зокрема, на “СТЦ” виготовляють БПЛА “Орлан” різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби й розвідки, інші військову продукцію. Поширити

Розвідка розповідає, що серед отриманої інформації документація на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.

За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1,5 мільярди доларів.

У ГУР підкреслюють, що це суттєвий удар по РФ, адже вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.

Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа спільноти.