ГУР отримало секретні дані з підприємства РФ, де виробляють БпЛА "Орлан" та засоби РЕБ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 100 гігабайт секретних даних з російського підприємства ООО “Специальный Технологический Центр” (“СТЦ”).
Розвідка отримала секретні дані російського підприємства ВПК
У ГУР зазначають, що “СТЦ” перебуває під санкціями з 2016 року. На потужностях підприємства виробляють військове обладнання та техніку, що використовується армією РФ у війні проти України.
Розвідка розповідає, що серед отриманої інформації документація на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо ― йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки.
За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1,5 мільярди доларів.
У ГУР підкреслюють, що це суттєвий удар по РФ, адже вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.
Отримати закриту інформацію одного із критично важливих підприємств ВПК РФ вдалось завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіа спільноти.
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