У ГУР попередили про хвилю кремлівських ІПСО протягом зими

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, кремлівські пропагандисти та агенти впливу планують кілька потужних інформаційних операцій проти України протягом зими.

Що відомо про запланові ворожі ІПСО

За словами Юсова, у середині грудня минулого року Кремль організував засідання так званого інституту країн СНД.

Зокрема, обговорювалась розв’язана Кремлем війна проти України та окрім цього представники злочинного кремлівського режиму закликали інші держави до проведення потужної інформаційної кампанії проти вищого військово-політичного керівництва України.

Юсов підкреслив, що метою ворога залишається дестабілізація, демотивація суспільства та спроба посіяти розкол.

Такі операції росіяни реалізовують і назовні, щоб послабити фінансову та безпекову підтримку України у світі або ускладнити подальше надання цієї підтримки, - підкреслив представник ГУР. Поширити

Він підкреслив, що кремлівські агенти, пропагандисти та спецслужби проводять комбіновані операції.

Вона може включати різні елементи – від інформаційних кампаній до ракетних ударів. Але це все об'єднано єдиним задумом. З листопада ця активність триває, - зазначив Юсов. Поширити

Серед ключових цілей ворога представник ГУР назвав:

зрив мобілізації,

сприяння масштабному виїзду населення з України,

інспірація розколів за регіональним принципом. Буцімто "Південний схід воює за інтереси бандерівців", "Галичина без сепаратистів уже давно вступила б у ЄС", "У Києві не мобілізують — усі гуляють та веселяться".

Як Кремль готує інформаційні операції впливу проти України і Заходу

Юсов також зазначив, що кремлівська агентура активно намагається відбудувати інформаційну мережу для відновлення роботи в Україні із залученням лідерів суспільних думок, експертів, коментаторів, блогерів, політологів.

Через посередників, підставні структури шукають виходи на україномовний сегмент, людей з відповідним бекграундом, можливо, навіть активістів і учасників бойових дій, - пояснює представник ГУР. Поширити

За його словами, це окупанти роблять не прямо, тобто людина може не розуміти, що її пробують втягнути в реалізацію тих чи інших задумів.

Окрім цього Юсов також передив, що у Кремлі готують інформаційну кампанію і для впливу на іноземні ЗМІ.

Вона міститиме вже відомі меседжі, які раніше використовувались для послаблення позицій України на міжнародній арені. Хоч деякі окупанти намагатимуться подати в новій обгортці.

Це тези про "надмірну корумпованість" України, відсутність мотивації українців до спротиву, кратне повторювання тези "Україна – failed state", невмотивованість українського війська та інші теми, які російська пропаганда подає як "факти", щоб внести розкол між Україною та нашими союзниками, - пояснює представник ГУР. Поширити

За його словами, вони навіть знають через які видання буде реалізована ця хвиля дезінформації. Однак поки що не розголошують, про які ЗМІ мовиться.